El llanto de Melody Luz en El Hotel de los Famosos y el ruego de Alex Caniggia para que no renuncie

La bailarina no pudo contener las lágrimas durante el desayuno y Alex Caniggia la contuvo para que siga en el reality

Pasaron tres meses desde el estreno de El Hotel de los Famosos por la pantalla de El Trece. Al principio hubo quienes toleraron mejor la convivencia, el hecho de estar frente a las cámaras y alejados de sus afectos, pero ahora cada vez son más los que empiezan a sentir angustias por la cantidad de tiempo y los obstáculos que fueron surgiendo. El miércoles Melody Luz quebró en llanto durante el desayuno y le confesó a Alex Caniggia que quiere dejar la competencia.

Desde que se definió el duelo entre Sabrina Carballo y Lissa Vera luego de una revisión por parte de la producción, siendo la actriz la última eliminada del reality, se vive un clima de tensión entre los nueve participantes que siguen en carrera por el gran premio de 10 millones de pesos. Luego del ingreso de Walter Queijeiro en reemplazo de Maximiliano Chanchi Estévez -el exfutbolista renunció el mismo día que Sabrina quedó afuera del certamen- comenzó una nueva semana donde quedaron definidos los huéspedes y el staff luego del desafío de equipos.

El martes por la noche el hijo de Mariana Nannis tuvo una discusión con la bailarina, y durmieron en camas separadas. Más sensible que nunca, y molesta por la escena de celos de El Emperador al verla cerca de Martín Salwe, Melody lloró debajo de la frazada y no pudo conciliar el sueño. Al día siguiente Alex le pidió disculpas y pudieron hacer las paces, pero lo cierto es que día tras día la concusante apodada Carlita manifiesta las ganas de volver a su hogar.

Melody Luz atraviesa una crisis de angustia en El Hotel de los Famosos y continúa en pareja con Alex Caniggia

“No quiero estar acá, me quiero ir a mi casa”, dijo detrás de camáras ni bien se despertó. Mientras tomaban un café con leche con medialunas en el living, la bailarina se sinceró con su pareja y le explicó lo que le sucede: “Me quiero ir, quiero estar en mi casa, ver a mi perra, sino me voy es porque no te quiero extrañar tampoco”. El hermano de Charlotte Caniggia le secó las lágrimas, la abrazó y trató de darle ánimos: “Tranquila mi amor, falta poquito, y yo te amo”.

“Faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo, no doy más, estoy cansada. Me duele la panza, y así ya no quiero estar acá”, retrucó Melody, quien tuvo varios controles médicos durante su estadía en el reality, por descomposturas intestinales, infección urinaria y descompensaciones. Aunque parecía una de las competidoras más fuertes en el comienzo por su habilidad para sortear los obstáculos y resolver rápidamente los rompecabezas, cada vez siente más el pase de factura de los esfuerzos físicos.

Contra viento y marea, Alex y Melody siguen juntos en el reality de El Trece

“La enana está mal porque es piccolina, le duele todo el cuerpo, y se quiere ir, pero esto del hotel te pasa una vez en tu p... vida; después no lo hacés nunca más, pensá eso en tu cabeza”, le sugirió Alex en el backstage, mientras que su novia le respondió: “Puede que me convenza para que me quede”. Durante toda la tarde estuvieron juntos y disfrutaron durante las instalaciones del hotel como huéspedes para reponer energías antes de enfrentarse a los tensos cara a cara.

Con respecto al desfío de staff, Queijeiro resultó el segundo nominado para el laberinto. El periodista deportivo competirá con Imanol Rodriguéz y otro participante que todavía no se definió. Pese a que no obtuvo la victoria en el juego, se mostró positivo y aportó datos concretos de los motivos por los que se tiene fe para enfrentar la prueba: “Primera vez que voy al laberinto, y eso que de las 21 personas que ingresaron al hotel, incluyendo a los 16 originales, más los 5 que fueron ingresando, todos jugaron el laberinto, salvo El Turco García y yo”. Y concluyó: “Lo vi siempre por televisión, ahora voy a ser protagonista”.

SEGUIR LEYENDO: