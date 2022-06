Alex Caniggia sorprendió a Melody Luz con una carta de amor en El Hotel de los Famosos: “Me cautivaste”

Alex Caniggia sorprendio a Melody Luz con una carta romantica

Se sabe que la gran final de El Hotel de los Famosos ya se grabó. Y que, aunque sus participantes todavía no pueden mostrarse en los medios por contrato, cada uno de ellos ya pudo regresar a su hogar para continuar con su vida habitual. En ese sentido, también trascendió que el romance que muchos pensaban que era solo parte de una estrategia de juego, habría continuado más allá del reality. ¿Cuál? El que mantienen Alex Caniggia y Melody Luz, quienes contrariando todos los pronósticos habrían seguido adelante con su relación.

Lo cierto es que, en la emisión que pudo verse este viernes por la pantalla de ElTrece, hubo un indicio del rumbo que tomará la pareja. Y es que la bailarina cumplió años dentro del encierro y el mediático se animó a prepararle una sorpresa de lo más especial. Acostumbrado a dar “regalos buenos”, según él mismo explicó, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no encontraba la manera de agasajar a Melody en su día. Hasta que Imanol Rodríguez le sugirió que le escribiera una carta y hasta se ofreció a ayudarlo con la misiva.

“Voy a ser sincero, soy cero romántico pero lo voy a hacer porque la amo. Entonces, hoy me voy a esforzar y voy a escribir mi primera carta. Ella es un amor y una tierna total”, se sinceró Alex en el backstage. Sin embargo, enseguida encontró inspiración y, asesorado por su compañero, comenzó a redactar: “Amore mío, te deseo lo mejor para este día especial y para el resto de tu vida. Desde la primera vez que me invitaste a la suite, sentí algo único y especial. Me cautivaste y me enamoraste”.

La carta que Alex Caniggia escribió para Melody Luz

Luego, y dejando en claro que ya había tomado confianza con la lapicera y el papel, pensó un cierre impactante para su carta. Y, sin dudarlo, escribió: “Lo que más quiero es que éste sea el primer cumpleaños de muchos que festejemos juntos. Feliz cumpleaños, amore mío. Te amo”. De esta manera, el Emperador dejó en claro que su intención es continuar el noviazgo fuera del caserón de Cañuelas que sirvió de marco para el reality y en el que se conocieron.

La felicidad de Melody al leer las líneas que le había dedicado Alex se reflejó en su rostro. Y, como era de esperar, le agradeció el gesto con un apasionado beso. “Me da una cartita escrita a mano y no hay nada más lindo para recibir en este momento”, dijo la bailarina en el editado. Y luego agregó: “Me gusta una parte de la carta, que ya me lo ha dicho, pero es que desde la primera suite que solo hablamos y nos reímos mucho, él ya sintió una conexión especial. Y otra parte que me encanta es que dice que espera que sea uno de los primeros cumpleaños que pasemos juntos. Así que me mata”.

La bailarina se emocionó con el gesto de El Empreador

Cabe recordar que la semana pasada, la bailarina había tenido que ser atendida por profesionales médicos, quienes la sometieron a una serie de análisis clínicos a raíz de unos malestares que venía experimentando y dieron lugar a rumores de embarazo. Sin embargo, los estudios determinaron que las náuseas y los mareos de la joven se debían a una infección urinaria que debieron tratar con antibióticos y no a la inminente llegada de un bebé.

