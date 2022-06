Juan Marconi reveló cómo fueron las horas finales antes de la muerte de su perro: “Por favor, andá yendo”

Juan Marconi y su perro (Instagram)

Juan Marconi está pasando por un duelo debido a la reciente muerte de su querido perro Rolfi-Tuta. El popular conductor de ESPN despidió al can con un desgarrador mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Además, el periodista reveló el pedido especial que le hizo antes de que falleciera.

“Andate tranquilo. Ya está. Descansa. Te amamos mucho y fuiste el mejor perro del mundo. Porfa anda yendo. Te lo dije en silencio mientras te acariciaba y estábamos viendo una serie”, escribió Marconi, muy triste. También publicó varias postales emotivas de su mascota a través de Instagram donde tiene 312 mil seguidores.

“Andate tranquilo. Ya está. Descansa. Te amamos mucho y fuiste el mejor perro del mundo", le dijo Juan Marconi a su perro

“Aguantaste que pase el día del padre para no dejar un recuerdo triste. Hasta eso bien hiciste. Te fuiste cuando lo decidiste vos. 14 años de puro amor. Gracias por ser el mejor amigo de papá. Gracias por haber creado @goldenpunta que tanto te cuido. Te voy a extrañar mucho Rolfi-Tuta. GRACIAS por tanto amor y por tanta enseñanza”, cerró el presentador, quebrado por la partida de su perro.

Hasta el momento la emotiva publicación tuvo más de 27 mil likes y alrededor de 70 comentarios, entre los que se destacó el de su colega Morena Beltrán, quien señaló: “Te quiero mucho”. Además le expresaron su cariño y le mandaron mucha fuerza algunos famosos como la actriz Lorena Meritano, el periodista Martín Arévalo, el DJ Tommy Muñoz y el futbolista Jonás Gutiérrez, el entre otros.

Rolfi-Tuta, el perro de Juan Marconi

Por otra parte, hace unos meses Mariano Caprarola vivió un momento desolador por la pérdida de su can. El integrante de La jaula de la moda recurrió a las redes para transmitir su dolor y denunció que un local de mascotas “le mató” a su perro. “Mataron a mi perro mi bebé les pido justicia a la gente que me ayuden”, escribió entre lágrimas junto al video que se llenó de comentarios por parte de famosos que salieron a brindarle todo su apoyo.

La mascota de Juan Marconi (Instagram)

“Hola a todos. La verdad que no suelo hacer estas cosas nunca pero hace dos semanas entregue a mis perros al cuidado de un lugar para que mamá pudiese venir de Mar del Plata a visitarme y el perro fue agredido. Y hoy se nos murió”, dijo Caprarola mientras se quebraba en llanto.

No obstante, denunció que su perro fue entregado en mal estado. También pidió justicia para que no vayan más mascotas a dicho local. Asimismo pidió que no se denuncie al lugar donde acudió. Varios famosos como Lizy Tagliani, Barby Simmons y Sandra Borghi, entre otros, le hicieron llegar todo su apoyo.

Cabe recordar que Caprarola se animó a un interesante desafío en su carrera y debutó el verano pasado en Mar del Plata en el espectáculo Celebrando la revista. “Estoy muy feliz de ser parte de esta obra, con una gran directora como lo es Lorena Liggi, con un gran espectáculo, donde estamos muy cuidados y una puesta que pocas veces vi. De verdad, no quiero pecar de soberbio, pero creo que Mar del Plata, nunca la tuvo y se la merece”, dijo en declaraciones en ese momento a Filo News.

SEGUIR LEYENDO: