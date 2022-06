El divertido video que publicó Locho por el cumpleaños de su mamá: “No podía dejar de compartir este momento épico”

El divertido video que compartió Locho por el cumpleaños de su mamá

Lucas Locho Loccisano es sin dudas uno de los participantes que más popularidad ganó en El Hotel de los Famosos. Si bien entró al reality cuando ya hacía un mes que estaba en el aire, supo ganarse un lugar y, además, la solidaridad por parte de casi toda la audiencia, que se muestra día a día indignada por el hostigamiento constante que recibe por parte de la mayoría de sus compañeros.

En este sentido, y a pesar de que el ciclo aún sigue estando en la pantalla de El Trece, las grabaciones ya terminaron y es por eso que ahora puede estar un poco más activo en las redes sociales, aunque por contrato todavía no puede aparecer en los medios. Y este domingo, con motivo del cumpleaños de su mamá, decidió realizar un divertido posteo en su cuenta de Instagram.

“El día de tu cumple no podía dejar de compartir este momento épico. Te amo Mónica Meroni”, escribió junto a un desopilante video. En esa grabación, se ve al exCombate tratando de “hacer un truco de magia” junto a su madre: él la cubre con una capa negra y, al quitarla, ella desaparece. Sin embargo, acto seguido, muestra el detrás de escena para lograr ese efecto. En realidad, cuando Locho la tapa, ella se va deslizando por debajo, intentando que la cámara no la enfoque. “Uh, creo que se vio”, acota ella. A lo que él responde: “¿Si?”. Entonces ella asiente, pero, tal como se vio al principio del video, la buena edición hizo que no se notara.

Días atrás, Mónica había utilizado sus redes para hacer un dramático pedido con el fin de frenar de una vez por todas la violencia que se genera de varias partes a raíz del juego conducido por Pampita y por el Chino Leunis. “De parte de toda la familia Loccisiano pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en nuestras redes”, comienza el escrito. Luego cierra agradeciendo “de todo corazón el apoyo y el amor que le dan a Lucas” y reitera: “Pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y gracias”.

El comunicado de la familia de Locho

Muchas fueron las actitudes de sus compañeros que molestaron al público, pero sin dudas un punto de inflexión fue el ataque de pánico que padeció Locho luego de competir contra Militta Bora en la “H. “Tengo pánico”, gritó, desesperado, y se arrodilló. “No me acuerdo qué pasó, sólo se que me quedé sin aire y que tuve pánico”, dijo después en backstage. Mientras desde afuera, los conductores y sus compañeros le pedían que se tranquilizara y respirara por la nariz, él insistía con su malestar. “Me agarra claustrofobia”, dijo. De repente, volvió a arrodillarse, le pidió a Dios y continuó. Finalmente, ganó el desafío y eliminó a Militta... pero no lo celebró: “Me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa....”, murmuraba y repetía Locho mientras la cantante se despedía del certamen.

De inmediato se hicieron virales en redes las reacciones de sus compañeros Emily Lucius y Martín Salwe. En la influencer, los usuarios puntualizaron que ni bien ingresó al certamen, relató que tanto ella como su hermana Belu, habían sufrido bullying cuando iba a la escuela y ahora no mostraba reparos en hostigar a su compañero. Pero la cosa no quedó allí, y muchos internautas promovieron dejar de seguirla en Instagram y denunciar la cuenta para boicotear su trabajo. Por su parte, el exlocutor de ShowMatch venía arrastrando algunos episodios que lo ubicaron en el grupo de los villanos.

