En medio de rumores de embarazo, Melody Luz recibió los resultados de sus análisis en El Hotel de los Famosos

Melody Luz recibió el resultado de sus análisis (Video: El hotel de los famoso, ElTrece)

Los días pasaban y Melody Luz seguía experimentando síntomas que hacían pensar en un posible embarazo en El hotel de los famosos. La bailarina, que mantiene una relación sentimental con Alex Caniggia dentro del reality de ElTrece, venía acusando malestares, náuseas, mareos y cansancio. Y esto motivo que todos, incluidos ellos, sospecharan que podía tratarse de un bebé en camino.

Lo cierto es que, en la edición de este viernes, la participante recibió la visita de dos profesionales médicos, que le llevaron los resultados de los análisis que le habían hecho a raíz de esta situación. Y dieron fin a las especulaciones, explicando el motivo por el cual Melody había estado sintiéndose de esa forma. “Contame un poco qué fue lo que te pasó”, le dice el doctor no bien la saluda. “En los últimos días, dos días más que nada, me estuve levantando con náuseas”, le dijo la bailarina. Y luego, en el backstage, aclaró: “Hoy me siento bien, me levanté super bien. También me estoy cuidando un poco con las comidas”.

Entonces, el profesional fue al grano y le anunció: “Te hicieron un pool de análisis que, dentro de todo, salió normal. El único examen que salió patológico fue el de orina, que nos está mostrando que tienes una infección urinaria”. “Me dan los resultados de los análisis de sangre de hoy. Tengo una pequeña infección, la cual se va a curar con antibióticos. Por eso todos los malestares que he tenido en estos días”, explicó Melody luego.

El médico, en tanto, le detalló sobre la prueba específica que le habían practicado para detectar una posible gestación: “Te hicieron una Gonadotropina coriónica también para descartar problemas de embarazo que dio negativo”. En ese momento, Melody demostró su alivio con una exclamación y persignándose. Y el doctor siguió: “Vamos a iniciarte un tratamiento y con esto deberías mejorar”. “Me deja tranquila saber qué es lo que tengo y que va a estar todo bien”, concluyó luego la bailarina.

Alex Caniggia y Melody Luz tienen una relación dentro del reality

Desde hace varias semanas la estadía de Melody y Alex en El Hotel se convirtió en algo mucho más profundo que un juego, luego de que naciera el amor entre ellos. Y desde hace un tiempo habían comenzado a sonar los rumores de embarazo, que tras una complicación en una prueba física que se vio la semana pasada terminaron de potenciarse.

La flamante nuera de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia estaba realizando el desafío de huéspedes para evitar quedar nominada y buscar un lugar en la master suite, cuando se descompuso y su malestar hizo que terminara él juego en último lugar. Contra ella competían el Turco García, que ganó, Martín Salwe, Sabrina Carballo y Mónica Farro quien se lesionó y quedó fuera del reality.

“Melody está completamente extenuada, comienza a sentir náuseas”, dijo el Chino Leunis apenas vio la cara de la concursante, mucho más cansada de lo normal en las pruebas e insistió: “Viene retrasada, está con náuseas, incómoda”. “Siento nauseas y cuando volvemos a jugar me siento peor que antes”, reconoció luego en el editado la bailarina.

Apenas terminó la competencia, Melody se fue hacia un costado y fue asistida por el equipo médico. “Se sintió muy mal y la están atendiendo. Está bien y fuera de peligro”, confirmó el conductor. Luego ella explicó, con un dejo de bronca: “No me gusta quedar nominada, ser la última y perder, nunca me había pasado, me choca y me toca el ego”. Además, contó que sintió ganas de vomitar pero que no quería hacerlo delante de las cámaras y que por eso esperó a terminar con la prueba y se fue a un lado.

SEGUIR LEYENDO: