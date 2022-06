Operaron a una de las hijas de Cinthia Fernández: “No le dolió, pero sangró mucho”

Cinthia Fernández habló de la operación de su hija (Video: Instagram)

En las últimas horas, Cinthia Fernández debió ocuparse como nunca de la salud de Charis, una de sus tres hijas. Es que la pequeña debió afrontar una microcirugía “para extirpar unas cositas que le salieron en la piel, tiene algo virósico”, según explicó la panelista en una entrevista en Mañanísima (Ciudad Magazine). Horas más tarde contó que todo salió bien.

Con el alivio de que la intervención resultó exitosa, la panelista de Momento D (El Trece) contó cómo resultó la operación: “Todo lo de mi bebita salió muy bien. No le dolió nada porque tiene una anestesista madre que le puso tres pomos de anestesia, o sea, no quería que le doliera nada”, dijo Cinthia a través de una serie de Instagram Stories.

“Estoy feliz porque ya no tiene más eso, espero que no se re contagie porque es algo viral”, contó Fernández desde su auto, el cual estaba detenido por un piquete. “No le dolió nada, pero le sangró mucho, está con mucho vendaje”, agregó después, sobre el post operatorio de Charis. Por último, la bailarina contó que su hija ya retomó sus actividades diarias sin ningún problema: “Está súper perfecta haciendo una vida totalmente normal, de hecho, está yendo a Arte en este momento”.

Charis y Bella, las hijas gemelas de Cinthia Fernández y Matías Defederico (Foto: Instagram)

Esta semana, Cinthia estuvo en el ojo de la tormenta luego de las palabras de Analía Frascino, la madre de su exmarido Matías Defederico. La mujer brindó un móvil al ciclo A la tarde (América) y estalló una vez más contra la panelista, lanzando fuertes acusaciones. Además de desmentir los dichos de su exnuera aseguró que la llevará a la Justicia para resolver el conflicto que sostienen hace más de cinco años. Al ser consultada sobre la posibilidad de una tregua entre ambas para reanudar el vínculo con sus tres nietas, la mujer confesó que no se sentaría a tomar un café con la panelista y que la única vía posible será declarar ante un fiscal.

“Esta es la última nota que doy”, fue una de las primeras frases de Frascino, dejando en claro que no volverá a hablar en televisión de los problemas familiares que atraviesan. Sorprendida por el tenor de los dichos cruzados, Karina Mazzocco quiso saber si existía algún puntapié que haya iniciado el distanciamiento y el enojo entre ambas. “En el 2015 cuando hablé de por qué se llevaba mal con la madre, yo dije que ella encontró a la madre con un amante en el departamento que tenía y que ese fue el motivo de la separación de los padres de ella, así que creo que está muy despechada por eso”, sostuvo la exsuegra de Cinthia.

Cinthia Fernández

“Entiendo que la señora está enferma -en referencia a la madre de Fernández, quien lucha contra el cáncer-, pero como le dio el coraje de estando enferma y todo de salir a atacarme, yo me defiendo de lo que dicen; lamento mucho por la situación que está pasando, y no publiqué nada en contra de la enfermedad que tiene, pero dije que si teniendo la madre enferma le da para desearle el mal a las personas, qué clase de persona es ella”, continuó. Cada vez más indignada, repitió varias veces que todo lo que cuenta lo puede probar frente a juez y que ese será el camino que elegirá a partir de ahora.

SEGUIR LEYENDO: