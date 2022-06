Leo García aseguró que se va del país: los motivos

Leo García (Instagram)

Leo García ha logrado ganar mucha popularidad a través de su música. Ahora el cantante tiene previsto presentar un nuevo material discográfico. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, aseguró: “Hice un disco de punk rock que está dividido por tres”.

Además explicó que tiene previsto lanzar muy pronto un single LGTB llamado “Movimiento”. Este tema surgió luego del episodio violento que sufrió el año pasado. “Fue traumático que me pegaran por homosexual”, señaló el artista y luego sorprendió al periodista al anunciar que planea irse del país.

“Me voy para siempre y me puedo ir la semana que viene, quiero hacer unos shows antes, pero me voy a quedar en México con una productora. Voy con la guitarra solo, empezar una carrera allá y después me voy a ir a Colombia y luego a Francia. Es tiempo de irme porque me sobra fama y me falta plata. Está difícil la cosa en la Argentina, no siento resentimiento ni envidia, pero necesito seguir soñando, me estoy aburriendo en Argentina”, manifestó Leo.

“Tocaré en barcitos, me gusta aprovechar estas oportunidades porque hay que vivir, la vida del artista está muy encapsulada con el éxito, uno se siente como un fracasado. Vamos a encontrarnos con un público nuevo y me siento motivado, estamos en un momento jodido en el país”, agregó el músico.

Luego, aseguró: “Yo vivo al día y es necesario para mí movilizarme, no sé si es lo que más me molesta de Argentina, nadie está en eje, menos después de lo que pasamos con la pandemia. Estoy menos patriota, ya está, no creo que un presidente pueda cambiarnos la vida. Tenemos que encontrar las soluciones nosotros, no creo que alguien de afuera nos ayude, no le creo a los políticos y soy apolítico”.

Por último, señaló: “La verdad que antes de que este país mejore en la economía y su cultura, soy yo el que tengo que tomar la decisión de irme para solucionar esto, se me gastaron las pilas en Argentina, tengo que buscar nuevas vivencias”.

Este año, Leo participó de El Hotel de los Famosos (El Trece), aunque decidió abandonar la competencia porque no la estaba pasando bien. “No me imaginé que iba a ser tan horrible estar ahí adentro, te juro. La pasé pésimo. Me quería ir. Era como cuando me llevó mi mamá al jardín de infantes. Es medio así”, comenzó diciendo el cantante de “Morrissey”.

Leo García abandonó El hotel de los famosos (captura de televisión)

“Uno cuando va a un lugar y estás en grupo o manada, tratás de integrarte. Pero cuando empezás a sentir que en realidad te aburrís mucho y además está la presión todo el tiempo de que es un programa de televisión, me generaba mucho estrés”, agregó.

“Apenas llegué sentí que me aburría y a la vez tenía la presión de empatizar porque era parte de un programa de televisión. Era intimidad sin amistad. Tenía que verle los calzones a alguien que no era mi amigo”, describió García. Tampoco se sintió a gusto con la dinámica de la competencia: “Era someterme a juegos que me resultaban muy riesgosos. Lo mejor que podía llegar a hacer era hacer de villano, pelear con alguien, sumar rock and roll. Pero hice un pésimo rol y fui un mal perdedor”, cerró el artista.





