Fuerte denuncia de Leo García tras su abrupta salida de El Hotel de los Famosos

Leo García denunció homofobia y xenofobia en El Hotel De Los Famosos

Dos semanas después del estreno de El Hotel de los Famosos (El Trece), Leo García decidió abandonar la compentencia y eligió no despedirse de sus compañeros. Carolina Pampita Ardohain explicó los motivos que expuso el artista frente a la producción a la hora de irse: “Los conflictos internos y el choque de personalidades empiezan a causar fricciones; la presión de la convivencia y una decisión inesperada provocaron revuelo. Leo García no pudo resistir y finalmente abandonó el hotel”, anunció la conductora del ciclo en aquel momento.

Ahora y a casi un mes de su partida, Leo habló al respecto y realizó una fuerte denuncia como para ampliar los motivos que lo llevaron a renunciar.

“No me imaginé que iba a ser tan horrible estar ahí adentro, te juro. La pasé pésimo. Me quería ir. Era como cuando me llevó mi mamá al jardín de infantes. Es medio así”, comenzó diciendo el cantante de “Morrissey”. “Uno cuando va a un lugar y estás en grupo o manada, tratás de integrarte. Pero cuando empezás a sentir que en realidad te aburrís mucho y además está la presión todo el tiempo de que es un programa de televisión, me generaba mucho stress”, agregó.

Leo García abandonó El Hotel de los famosos y sus compañeros se sorprendieron

“Apenas llegué sentí que me aburría y a la vez tenía la presión de empatizar porque era parte de un programa de televisión. Era intimidad sin amistad. Tenía que verle los calzones a alguien que no era mi amigo”, describió García. Tampoco se sintió a gusto con la dinámica de la competencia: “Era someterme a juegos que me resultaban muy riesgosos. Lo mejor que podía llegar a hacer era hacer de villano, pelear con alguien, sumar rock and roll. Pero hice un pésimo rol y fui un mal perdedor”, dijo.

“Tenés que desear muchísimo estar en la televisión para aguantar eso, tan trauma, tenés que tener muchísima hambre de cámara para estar ahí. Yo no quiero ni necesito eso y me ahoga”, consideró el músico al respecto de su permanencia en el reality.

Justo cuando la charla estaba terminando, Leo aprovechó para arrojar un último comentario sobre su participación en el programa y dejó una denuncia contundente: “Aparte me pasó otra cosa: el único gay del programa era yo y sentí homofobia, realmente. También sentí xenofobia para con Kate Rodríguez. Fuimos discriminados el puto y la extranjera. Ni más ni menos. Esto fue así. ¿Viste cuando se hace una prueba social, un experimento social? La gente argentina, en general, cuando se arma en manada, se ponen homofóbicos y xenófobos. Es increíble. Yo lo vi. Por eso dije: ‘Me voy de acá sin saludar’”, puntualizó el músico sobre su ida.

Leo García en El hotel de los Famosos

“Fue a través de los chistes que me hacía un pibe, que prefiero no nombrarlo porque no se ni quién carajo es y si lo nombro le doy más fama a él que a mí. Se tomó con humor mi condición de homosexual, cuando yo no estaba destacando esa situación. Humor y acoso. Por ser homosexual no significa que me gusten todos los hombres. Yo no vine de levante acá, no estoy caliente y si estoy caliente, sabré cómo defino mi vida adentro de cuatro paredes. Me molesta que se metan con mi sexualidad”, describió acerca de cómo fue burlado en el programa.

“Después otro se hacía el puto porque sabía que eso a mi no me gustaba... Eso en un bar o en un asado con amigos, me lo banco. Pero cuando tenés que convivir con eso, no. Yo soy muy calentón. Me voy calentando hasta que exploto. Y me enojé con esa situación”, cerró Leo.

