Robaron en vivo al móvil de su programa y Verónica Lozano estalló contra las autoridades: “¿Para qué están ahí?”

La conductora de Cortá por Lozano sintió una gran indignación al ver que se habían llevado el equipo de trabajo de la camioneta de Telefe

Verónica Lozano estalló de indignación e impotencia cuando se enteró en vivo de que robaron una camioneta de Telefe mientras un cronista transmitía desde la localidad de Villa Albertina para Cortá por Lozano. La conductora y el equipo de panelistas expresaron su enojo y cuestionaron el rol de las autoridades policiales que habían consultado hacía instantes por un caso de actualidad. Mauro Szeta también comentó lo ocurrido en medio del tenso momento y llamó a la reflexión por la gran cantidad de hechos de inseguridad que ocurren día tras día.

Pocos minutos después de las tres de la tarde del miércoles tuvo lugar el inesperado robo durante un móvil del ciclo que conduce Lozano. Heber Ybañez estaba en plena cobertura por la desaparición de una mujer llamada Jenifer y sus tres hijos, intentando recabar información en un módulo policial luego de que la familia asegurara que la comisaría de la zona no les quería tomar la denuncia. Sin embargo, fue sorprendido por los vecinos del barrio, quienes irrumpieron para alertarlo de que se estaban llevando las ruedas del vehículo en el que había viajado hasta el lugar.

“Nos están robando la camioneta, Vero”, comunicó el cronista mientras aceleraba el paso para acercarse hasta donde estaba estacionado el rodado. “¿A quién el están robando”, consultó la conductora para chequear lo que había escuchado a través del retonor. “¡A nosotros!”, reafirmó Ybañez, al tiempo que explicaba que la camioneta se encontraba a dos cuadras y según le contaron dos hombres estaban intentando en ese mismo instante llevarse los neumáticos.

Estaban cubriendo una noticia cuando el cronista le avisó a Verónica Lozano que se habían llevado la caja de herramientas del maletero

“¿La polícia se puede levantar del escritorio y hacer algo? ¡Es una vergüenza!”, exclamó Vicky Xipolitakis. El periodista especializado en policiales también tomó la palabra para resumirlo ocurrido: “Fuimos a Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, por una denuncia, la desaparición de una madre con tres hijos y en ese contexto nos cuentan que no les toman la denuncia, y cuando vamos a la polícia local nos dicen que ahí tampoco; mientras estamos en el lugar de los hechos, le avisan que acaban de robarle una rueda a la camioneta de Telefe”. Y luego ironizó: “Argentina...”, mientras otros miembros del panel completaron la frase con el eslogan oficial de una publicidad del Gobierno nacional: “Un país con buena gente”.

La propia conductora se mostró impactada por la falta de acción de la policía. “Yo no entiendo, ¿para qué carajos están ahí? Perdón que me exprese así, pero es un módulo, ¿qué hacen ahí? ¿Están tomando mate? Es un gastadero de plata eso”, cuestionó. Y Xipolitakys insistió: “Es vergonzoso y triste como estamos viviendo”. Finalmente Heber llegó a donde estaba estacionada la camioneta y el camarógrafo mostró que la cajuela estaba abierta y un bolso vacío en el piso. “Abrieron la caja, se llevaron todos los equipos, nuestras herramientas de trabajo”, avisó el cronista.

Los vecinos del barrio aseguraron que se trató de dos hombres en bicicleta y otro que se fue caminando. “No tienen que estar muy lejos los delincuentes, me dicen que había uno de negro que tenía un arma”, informó, mientras Lozano pedía que lo asistieran efectivos policiales. Indignada, comentó: “La policía viene en tortuga parece”. En cuestión de minutos llegó una camioneta de la fuerza de seguridad bonaerense, que fue a investigar lo ocurrido. “No vino la local así que mandaron de la bonaerense, pero nos afanaron en vivo y esto sufre la gente todos los días, hoy nos tocó a nosotros, pero imaginate a la gente de a pie, la que no tiene una cámara que registra esto”, reflexionó Szeta.

SEGUIR LEYENDO: