Odino Faccia, el cantautor argentino que es candidato al Nobel de Paz: “Es una responsabilidad y un orgullo”

Desde hace más de 20 años el cantautor argentino Odino Faccia promueve la concientización de valores como convivencia, inclusión social y equidad a través de la música. La constancia en cada uno de sus pasos y la permanencia en el tiempo lo posicionaron como referente global, y por eso la Fundación Gorbachov de Italia propuso su candidatura como premio Nobel de Paz 2022. En su trayectoria resuenan nombres como el mismísimo Papa Francisco, además de sus colaboraciones con cantantes que se sumaron a la iniciativa, tales como Tini Stoessel, Natalie Pérez, Los Nocheros, Agapornis, Alejandra Guzmán, entre otros. En diálogo con Teleshow, el músico cuenta sus sensaciones y proyectos luego de recibir la noticia de que gracias a su labor es uno de los candidatos al prestigioso galardón.

“Cuando me enteré sentí que era redoblar el compromiso que asumí desde hace mucho tiempo, desde 2009 cuando me nombraron como ‘Voz por la Paz en el mundo’, de la mano de Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz junto a otros organismos nacionales e internacionales, a partir de ese momento asumí el compromiso de difundir mensajes de paz con la música”, expresa emocionado al ser consultado por este medio. Odino es el menor de cuatro hermanos, hijo de Pascual Faccia y Maria Garritano, ambos inmigrantes italianos.

Odino Faccia aporta a la cultura de la paz a través de sus canciones y proyectos solidarios hace más de dos décadas

“Para mi es una gran responsabilidad, una alegría y un orgullo; mis papás italianos me enseñaron el valor del trabajo, de la perseverancia, de la constancia, y de poder salir adelante con los objetivos y con los propósitos que uno se va fijando”, confiesa. Y agrega: “A veces el trabajo en silencio y el paso a paso tienen un mayor disfrute, aunque tarde más, así que recibo está candidatura bien plantado, con mayor claridad aún, con el compromiso de representar a mi país”. Tiempo atrás también recibió el título Honoris Causa de la Región Autónoma de Cerdeña, algo que vivió con gratitud por las raíces italianas que siempre lo acompañan.

El artista fue quien entonó en las puertas del Vaticano la canción “Busca la Paz” en el día histórico de la Canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. También en 2015 interpretó el nuevo himno por la Paz con letra del Papa Francisco, “Para que todos sean uno”. Aunque los hechos impactan por la multitudinaria audiencia que presenció esos momentos históricos, Odino atesora esos instantes y lo potencian: “No soy una persona que mira para atrás; siempre miro hacia adelante, y teniendo en cuenta las necesidades y sensibilidades sociales que estamos atravesando luego de una pandemia, el compromiso es doble”.

El cantautor argentino preside la fundación Voz por la Paz, que se propone concientizar a través de la música

“La paz no se puede tocar, no es algo tan tangible como la acción de la música, pero sí la podes construir y sentir. Para mí es ese motor maravilloso que me da fuerzas día a día para crear, componer, pensar en los conciertos didácticos para acercarme a los niños, a los jóvenes, a las familias, a la sociedad”, remarca. Las actividades socioculturales que menciona lo ocupan en su rol de Presidente de la Fundación Red Voz por la Paz, que está conformada por personas con perfil humanitario de distintas culturas y países.

Mientras el mundo entero atravesaba la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la música sin dudas cumplió un rol unificador. Los artistas apelaron a los recursos digitales para sostener el contacto con su público y fueron creativos a la hora de brindar shows por streaming, crear nuevos materiales o potenciar la participación en redes sociales. “La gente se refugió más en la música, porque construye y también nos acerca, por eso insisto en que hay que tener cuidado en lo que se dice cuando se canta porque las palabras son una herramienta para construir o para deconstruir”, advierte Odino.

Videoclip de "Somos el cambio", la canción de Odino con Tini Stoessel

“Tiene ese maravilloso poder de acercar corazones y buenas voluntades y de esa manera poder expresar un sentimiento de lo mucho que se extraña, de lo mucho que se ama a alguien, o de cuántas ganas ganas tiene uno de divertirse. Hasta se puede expresar la nostalgia, todos los sentimientos unidos por notas musicales son capaces de generar la armonía en el corazón de muchísima gente”, detalla. Sobre la agenda que le depara lo que resta del año, celebra que tiene varios proyectos en marcha, y la posibilidad de interpretar canciones con colegas que alcanzan distintos tipos de públicos. “La idea es también que se vayan sumando cantantes, artistas y no artistas en esta red, porque se vienen giras por México, España, Italia, lugares que tienen que ver con temáticas dificiles de abordar como la migración, la trata de personas, y visibilizar lo que la política no ve por cuestiones de conveniencia”, sentencia con el mismo espíritu emprendedor que lo llevó a convertrirse en uno de los candidatos al Premio Nobel de Paz 2022.

