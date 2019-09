Sobre trabajar a la par de Ricky Martin, Faccia nos contó: "Lo importante es que cada uno pueda aportar desde su lugar, él tiene por supuesto que su actividad social y tiene mucho mayor impacto por su popularidad, pero no hay competencia. No siento para nada una cuestión de competitividad, sino una cuestión de sumar y construir. Nos hemos conocido y tiene toda mi admiración, es una persona súper positiva, con una sensibilidad especial. A mí me genera un agradecimiento que él también cante por la paz".