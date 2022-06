La angustia de Miriam Lanzoni por un inconveniente en su proceso de adopción de un bebé en Haití

Miriam Lanzoni, estafada tras intentar adoptar en Haití

“Para ser mamá me falta un tiempo, uno diez meses, más o menos. Hice los trámites de manera monoparental, es todo muy burocrático y sale dinero. Tenés que pagar médico, piscóloga, asistente social”, explicaba en septiembre del 2019 a Teleshow Miriam Lanzoni, feliz de que su deseo se haría realidad. La actriz estaba realizando los trámites a través de una fundación. Sin embargo, dos años y medio después el sueño no se concretó y la fundación a través de la cual hacía los trámites, dejó de responderle.

“Arranqué este trámite con mi ex dura dos años o más y, cuando terminamos con todo, justo coincidió que nos separamos, entonces tuve que arrancar todo otra vez de forma monoparental, volví a hacer todo, casi tres años de nuevo”, explicó en Socios del Espectáculo, haciendo referencia a su ruptura con Alejandro Fantino y siguió: “Volví a hacer todo, que la verdad es súper tedioso y alguien que no tiene el deseo ferviente de ser padre no lo hace, pero ahora perdí contacto con la fundación”.

En ese sentido dijo: “Perdí contacto con la fundación. Estoy angustiada y desorientada, esa es la palabra. Yo siempre tuve contacto con la directora y de repente se borró su contacto. No me contestó más un mail, creo que la página se dio de baja. La embajada no me da respuesta, eso me parece raro. No entiendo nada, mis papeles están bien y necesito saber qué pasó, alguien tiene que dar una respuesta, esta fundación trabaja con la Embajada”.

Volviendo al piso, Paula Varela, panelista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, explicó: “Ella está angustiada no solo por la parte económica, que es muy grande, sino por el componente emocional. A Miriam le recomendaron esta fundación para adoptar un chico de Haití, avalada por la propia embajada del país, y decide llevarlo a cabo porque el proceso acá es muy largo. Hace un tiempo que desde la institución dejaron de contestar, no solo Mar, su directora, sino también la propia página web, que desapareció”.

En su momento la actriz había explicado a este sitio que desde hacía tiempo estaba con la “carpeta” -como se llama a los papeles para adoptar- y que la fundación APNI la ayudaba con los trámites. “Me cuestionan por qué allá y no acá. Lo hice así porque acá se vuelve difícil adoptar. No es opinión, estoy en tema y hablo con conocimiento de causa. Acá, allá, a un niño o un viejo, lo importante es compartir lo que uno tiene y puede”, había dicho.

“Hay una realidad muy dura que uno desconoce, entonces ahí entendés por qué se demora el trámite. La ley es muy clara, pero tal vez para contestar una carta no tienen tinta, entonces tardan”, habia dicho sobre la realidad del país que en el 2010 fue arrasado por un terremoto.

Sobre cómo formaría su familia, decía: “Me lo tomo como algo tan natural. Cuando está el amor y el deseo, todo fluye. El otro día pensaba en los tiempos, en cómo organizarme con el trabajo, pero mi familia me acompaña, tengo amigos y una red de contención y amor. Puedo tener hijos biológicamente y también lo haré. Esto es un deseo mío, tenía ganas de que fuera de esta manera. Me pasó así y lo respeté sin escuchar el mandato”.

Aunque desde hace años está en pareja con Christian Halbinger los mencionados trámites los inició sola y según contó, igualmente él la acompañaría en el proceso. A principios del 2020 luego de que apareciera un video de él con otra mujer, ella decidió separarse, pero tiempo después regresaron. El empresario le pidió perdón y en una oportunidad, como si fuera una escena sacada de una película romántica, le dedicó una serenata en la puerta de su casa con un grupo de mariachis.

“Yo priorizo el amor. Me llama la atención la falta de entendimiento que hay hacia las personas que piensan diferente. Pero bueno, me llama la atención nada más, no hace que yo deje de vivir como quiero, ni de vivir mi propia historia, porque es lo que todo el mundo debería hacer, sin pensar en lo que opinan los demás, porque la vida es la de uno, y uno solo rinde cuentas en todo caso a Dios”, dijo ella en ese momento.

