Belu Lucius salió al cruce de quienes intentan cancelar a su hermana Emily

Belu Lucius y su madre, Silvia Kairuz

El ingreso de Locho Loccisano a El Hotel de los Famosos a mediados de abril alteró los humores del programa. Desde sus primeros pasos, fue observado por el grupo autodenominado La Familia, capitaneado por Maximiliano Chanchi Estévez, mientras que Alex Caniggia lo puntualizó como su adversario a derrotar. Sin embargo, el exCombate logró subsistir hasta la fecha sorteando las eliminaciones en la Hache, acercándose a algunos participantes y convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

Hasta la propia Carolina Pampita Ardohain, conductora del reality, enfrentó a los participantes al advertir que conspiraban siempre contra Locho votándolo para la Hache. “Es un juego dañino”, argumentó, mientras Salwe y Caniggia no parecían del todo de acuerdo con su apreciación. Con el correr de los programas, Loccisano logró generar una grieta en La Familia y evitó caer en la Hache de esta semana. Y al mismo tiempo, tuvo repercusiones puertas afuera del reality de El Trece. En las redes sociales, el público se volcó mayoritariamente a Locho y criticó con dureza las actitudes de la familia, en especial las del locutor Martín Salwe y la influencer Emily Lucius, quienes a su criterio se ensañaban en demasía con Locho.

Las redes sociales reaccionaron contra Martín Salwe y Emily Lucius por el bullying que le hacen a Locho Loccisano

En el caso de la influencer y cocinera, puntualizaron que ni bien ingresó al certamen, relató que tanto ella como su hermana Belu, habían sufrido bullying cuando iba a la escuela y ahora no mostraba reparos en hostigar a su compañero. Pero la cosa no quedó allí, y muchos internautas promovieron dejar de seguirla en Instagram y denunciar la cuenta para boicotear su trabajo. Incluso, instaron a las marcas que confían en ella para que dejen de tenerla en sus filas.

A raíz de esto, Emily tomó días atrás una decisión respecto a sus redes sociales, tanto para su cuenta personal, donde tiene más de 1,2 millones de seguidores, como para el perfil en el que comparte recetas vegetarianas, donde bordea el millón. Primero, restringió los comentarios y luego puso ambas cuentas en configuración privada. Cabe recordar que de acuerdo a lo informado por la producción, los participantes no tienen acceso a los celulares salvo los domingos, por lo que esta decisión la pudo haber tomado alguien de su entorno. Y si bien ya se grabó la final del programa, quienes siguen en carrera no se han manifestado públicamente.

El posteo de Belu Lucius en defensa de su hermana

Pero la que sí rompió el silencio fue Belu, la hermana de Emily. Ella también salió de las redes y tuvo una explosión mediática fuerte cuando participó de Masterchef Celebrity. Y mientras la actitud de su hermana es tema de debate en diferentes ámbitos, y las redes la tienen en la mira, ella recurrió a su Instagram para compartir una serie de fotografías junto a su mamá, Silvia y compartir una reflexión que va mucho más allá de la situación que está transitando su familia.

“La vi muy triste y la invité a comer, con boludeces no”, comenzó diciendo Belu con su particular sentido del humor, pero después se puso más seria. “Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera. Tampoco avala las ‘cancelaciones’ porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores. Y menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando”, apuntó en el video junto a su madre, que supera los 260 mil seguidores en Instagram y por estos días también tiene su cuenta en modo privado.

De inmediato, el posteó trepó en reacciones positivas y en comentarios brindándole el apoyo a la familia. Entre ellos, la bailarina Flor Vigna, la conductora Nati Jota, el actor Grego Rosello y la capitana de Las Leonas, Noel Barrionuevo, quienes le manifestaron su apoyo.

