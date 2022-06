Cande Tinelli subió una foto en bikini y tuvo que salir a responder a las críticas por su cuerpo

Cande Tinelli apuntó contra los haters y les dio un consejo a sus seguidores

Si bien hoy día ya hay una mayor conciencia sobre lo dañinas que pueden ser las críticas por el aspecto físico de una persona, lo cierto es que las redes sociales siguen estando plagadas de haters que se dedican a inundar de comentarios despectivos los perfiles de los famosos. En este sentido, una de las figuras que más lo sufre es Cande Tinelli, quien muchas veces elige ignorarlos pero otras prefiere visibilizarlo para que, justamente, se termine con este modus operandi.

Así lo hizo en las últimas horas, cuando recibió varios mensajes criticando la última foto que compartió en su perfil de Instagram, en la que se la veía de espaldas, recostada en la arena y en bikini, mientras disfruta de unas vacaciones en Europa junto a Coti Sorokin, su novio.

La foto por la que Cande recibió críticas de los haters

“Es una revista”, “Un periódico”, fueron algunos de los comentarios de los internautas, en alusión a sus tatuajes. A lo que ella respondió de forma irónica: “Habló Brad Pitt”. “Qué impresión”, “Con tanto tattoo, yo ni usaría malla”, “Me da miedito jajaja”, fueron otros de los comentarios. Sin embargo, y afortunadamente, la gran mayoría de sus seguidores halagaron su belleza.

La respuesta de Cande Tinelli a los haters

De todas formas, la influencer también quiso dejar una extensa reflexión al respecto en sus stories. “Gracioso y bastante triste a la vez, ver los comentarios sobre mi cuerpo estando en 2022. Después tiran frases como ´mi cuerpo, mi decisión’ pero son los primerxs en criticar al otrx. Consejo: hagan lo que se les cante el ORT* con su cuerpo y su vida. La gente siempre va a criticar todo lo que hagas”, escribió en una primera historia. Y continuó: “Yo amo cada uno de mis tatuajes. Eso es lo que realmente lo único que importa. Hagan de su cul* un florero”, agregó.

En esa línea, sumó: “Esto es así: si sos flacx, te critican (pero a su vez es lo que está estéticamente mejor visto en esta sociedad, ¿no?) Si sos gordx o engordaste, te van a criticar también y hasta se ríen, y te hacen memes quizás. Entonces MIEDO, no comamos. No disfrutemos de las mejores cosas del mundo: comer. Si de golpe te está yendo bárbaro y te ven feliz, CAGASTE. Nada peor para el hater que verte feliz. O sea, NO. Si yo soy un infeliz, vos también tenés que serlo. Que si ténes o no tenés. Por ambas cosas también te critican, ¿no? Si te tocó tener un mayor poder adquisitivo por lo que sea, prepárate porque te van a asesinar. No podés tener más que el otro, no, ni se te ocurra mostrarlo encima porque te van a destruir. Oculta tu vida y tu felicidad mejor”.

Las stories de Cande

“Esconde tu realidad. Hacete el/la que estás mal, pero pará... Porque si estás mal, ¿qué? No podés estar mal teniéndolo todo. ¿Qué es eso? No, no. Entonces tampoco podés sufrir. No, claro, el/la que tiene dinero no sufre. No le pasan cosas en su vida. La plata no lo cura todo. Así que ni se te ocurra decir que sufrís algún trastorno, sea depresión, ansiedad, anorexia, bulimia, porque te van a criticar también. Y no, nadie quiere ser criticado, qué horror que no me quiera la gente que ni siquiera conozco”, expresó haciendo referencia a las críticas por su alto poder adquisitivo.

Siguiendo con el tema, profundizó: “Pero puedo seguir y seguir escribiendo. Así es la vida, así es el ser humano. Intentamos hacernos los abiertos, fingimos que ya en esta época a nadie le importa nada. ¿Cuánta verdad hay en esto? Todos queremos encajar, yo siempre quise encajar, toda mi adolescencia ¿Y saben qué logré? Ser una infeliz. Así que de corazón les hablo, basta. De verdad, sean libres. Hagan su vida. Nunca van a tener paz porque siempre va a haber algún gil/gila que venga a querer interrumpir nuestra felicidad... No te enganches. Lo que esa persona dice de vos, es simplemente un reflejo de su vacío emocional. las personas cargan cruces. Y a veces muy pesadas”. “Hacé lo que te haga feliz. Apurate porque la vida es cortísima. Somos gente pasando por el mundo. Nada más que eso”, cerró.

Cande Tinelli dejó una profunda reflexión sobre las críticas que recibe

Sin embargo, no conforme con su extensa reflexión, se filmó dejando un último mensaje: ”Ahí me contestas y me ponen ´Cande, no estés mal´. Yo no estoy mal, de verdad quiero decir que esto me da bronca pero no me afecta... No hace que yo me traume con mi cuerpo, con mis tatuajes, que me digan que soy flaca, que soy hueso, no me importa eso. Yo estoy muy bien y me siento muy segura con mi cuerpo, me encantan, amo mis tatuajes”.

Y aclaró: “Lo que siento es un poco de responsabilidad de, teniendo esta red social y tantos seguidores, de poder trasmitir este mensaje y decirle a todas las personas que por favor no se enrosquen, no se enganchen con este tipo de gente, porque está lleno y no va a parar... El hate es así, el que odia es así y no va a parar porque no puede, es muy infeliz”.

Por último, cerró: “No quiero que se enrosquen ni que les den tiempo, ni que se pongan mal, porque hay gente que capaz lo tiene menos laburado y le pega en serio, entonces mi responsabilidad es decirles que no se enrosquen y sean felices. Por eso insisto con este tema y me dicen ´cuanto más enganchada estás...´. No, no es eso. Yo hago mi vida, soy feliz, posta hago lo que quiero, soy muy feliz. Tengo una vida de la cual no me puedo quejar, tengo mis cosas pero soy muy feliz, es la realidad. Pero la pasé mal de adolescente y no quiero que a la gente le pase lo mismo, porque sé lo que es y es horrible. Hay una vida hermosa para salir y comérsela, y disfrutar, y hacer cada uno lo que quiera sin dar explicaciones. Son libres, nadie le pertenece a nadie, nadie es más que nadie, somos todos la misma caca y nos vamos a cagar muriendo todos. Es así, es la realidad y me parece importante esto en la cabeza de todos, todas, todes”.

