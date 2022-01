Anya Taylor-Joy vino de visita a la Argentina y fue furor: encuentro con un famoso, regalos de los fans y memes en las redes

Anya Taylor-Joy triunfa en Hollywood y revoluciona a sus fans argentinos

Sin dudas, el 2021 fue un gran año para Anya Taylor-Joy. Es que la estadounidense que es argentina por adopción - vivió sus primeros siete años de existencia en Buenos Aires, donde aún conserva a parte de su familia -, logró triunfar en Hollywood y su papel en Gambito de Dama la hizo ganadora de un Globo de Oro como la Mejor Actriz de miniserie y/o película hecha para TV. Además, brilló en la película Last Night in Soho, y está próxima a estrenar la temporada final de la serie “Peaky Blinders”.

Y en medio de este gran presente laboral, la actriz se tomó unos días de descanso y eligió venir a nuestro país, hecho que provocó un revuelo en las redes sociales. Porque sin ningún tipo de custodia y a cara descubierta, se la vio paseando en el barrio de Recoleta, a plena luz del día. Por caso, el primero en detectar su presencia fue Laurencio Adot, que no se perdió de documentar el reencuentro con una foto, que luego compartió en su cuenta de Instagram. “In Buenos Aires, Recoleta. Sábado, desayuno in La Rambla. Me encontré a la mega actriz/it girl Anya Taylor-Joy”, escribió el diseñador junto a la postal.

Lo cierto es que una vez que sus fans supieron que la joven estaba en Argentina, salieron a buscarla por ese coqueto barrio porteño. Y, por supuesto, los que tuvieron la suerte de encontrársela en la zona, le pidieron selfies que ella aceptó gentilmente. De hecho, una cuenta de Twitter (@anyataylorjoyar) que se dedica a actualizar información sobre ella en español se encargó de recopilarlas. “Anya hoy con fans! Las chicas le regalaron un anillo y un cuarzo y ella les agradeció en una historia de Instagram”, escribieron junto a las postales.

Anya Taylor-Joy junto a Laurencio Adot y a sus fans (Fotos: Ig @laurencioadot y @ucrelisii)

En ese sentido, también aparecieron muchos memes que envidiaban a los afortunados que la cruzaron y hasta también se mostraban eufóricos por el vestuario de Anya, que lucía un poncho y por eso destacaron su amor por el país.

“Lo que más extraño es que todos los que me conocen allá saben cómo soy yo desde que era una bebé. Y como viajamos tanto con mi familia, esto resulta lo más extraño. Tener la posibilidad de estar en un lugar donde la gente me vio crecer. Extraño mis apodos, hablar en español todo el tiempo. Allá está gran parte de mi alma y mi corazón. Por eso yo visito Argentina al menos una vez al año. Quiero volver ya mismo”, había expresado tiempo atrás en diálogo con Teleshow.

Por otra parte, se estima que a mediados de abril del 2022 se estrenaría The Northman, la película con la que Anya volverá a trabajar con el director que catapultó su carrera, Robert Eggers. La película narrará una épica vikinga coescrita con el poeta y novelista islandés Sjón Sigurdsson. El film sigue la historia de Amleth, un príncipe vikingo que buscará venganza tras el asesinato de su padre. Alexander Skarsgård, luego de participar como un hombre clave en la tercera temporada de Succession, será el protagonista del film y lidera las imágenes más impactantes del adelanto. Sin embargo, todavía no se sabe mucho del personaje de Taylor-Joy.





