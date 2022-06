Los desgarradores mensajes de Mica y Cande Tinelli a un año del trasplante de Soledad Aquino

Mica Tinelli y Soledad Aquino (Fotos: @micatinelli y @candelariatinelli)

Hace exactamente un año, el 10 de junio de 2021, Soledad Aquino recibía un trasplante de hígado. Y sus hijas, Micaela y Candelaria -frutos de su relación anterior con Marcelo Tinelli- recordaron aquel día con emotivos posteos en sus redes sociales en los que revivieron los difíciles que fueron las horas de angustia en las que no salió todo como ellas esperaban.

Mica eligió expresarlo a través de un texto que escribió el jueves por la noche, sabiendo que este viernes estaría “muy sensible”. “No sé ni cómo empezar esto”, admitió y agregó que un año atrás su vida cambiaba. “Ahora solo puedo pensar que estás acá. Que no era tu momento”, le habló directamente a su madre.

“La vida me hizo estar lejos el día de tu trasplante. No tengo idea por qué, pero nada es casualidad. Me acuerdo del llamado de papá diciéndome que no había salido como todos esperábamos, que por las dudas me vuelva...”, continuó en su relato quien por ese entonces se encontraba de vacaciones en los Estados Unidos con su novio, el futbolista Lisandro López. “No entiendo ni cómo hice la valija, cómo me subí al avión. Lo único que sé es que quería estar cerca tuyo. Estuviste casi ocho meses internada, ma. Y ahí me di cuenta de la mujer que sos, de la fortaleza que tenés. No podía dejar de admirarte en ningún momento. Sacabas fuerza de donde ya ni tenías”, recordó sobre el tiempo que su madre estuvo en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, en donde le realizaron el trasplante.

Mica Tinelli compartió fotos de Soledad Aquino durante su internación

Otra de las emotivas fotos que publicó Mica Tinelli cuando acompañó a Soledad Aquino en su internación

“¿Qué puedo decir hoy, un año después? Que creo que el amor sana, el amor todo lo puede. El amor, la familia, los amigos, nos tocaron los mejores médicos del mundo. Ellos y vos lograron este milagro de que hoy estés acá con nosotros”, siguió hablándole a su madre la creadora de Ginebra. “Te amo, te admiro, celebro que hoy estés acá. Nos deben quedar muchas cosas por vivir, estoy segura”.

Y agradeció a todos aquellos que la acompañaron en los momentos más difíciles. “No tengo palabras. Cada uno sabe quién es porque estuvieron más cerca que nunca”, dijo y describió al centro médico en donde estuvo internada Aquino como su “segunda casa”.

“La vida es hoy. No dejen nada por decir ni por hacer. No pierdan la fe. El amor y la salud es lo más importante. Mi mamá: la mujer más luchadora que conocí”, concluyó Mica Tinelli.

Soledad Aquino

Marcelo Tinelli, de visita en el sanatorio

Al leer el posteo que cosechó miles de me gusta y comentarios de apoyo a Mica y su familia, Soledad Aquino le dejó un conmovedor mensaje a su hija: “Gracias por tus palabras. Si no fuera por la fuerza de ustedes... no tenía fuerzas para seguir. Gracias a los médicos que no me abandonaron nunca”.

Cande Tinelli, que está acompañando a su pareja Coti Sorokin durante su gira por Europa, también le escribió a su hermana y a su madre: “Son mi vida. Las amo”. Y Marcelo Tinelli hizo lo propio: “Te amo tanto, amor mío, Mica”.

Mica y Cande Tinelli se apoyaron en la religión para sobrellevar el momento de salud que transitó su madre

Entre las fotos que posteó Mica, se destacó una que le tomó a su hermana Cande al lado de su madre, en la cama del sanatorio

Cande, por su parte, también le dedicó unas emotivas palabras a Soledad Aquino. Lo hizo a través de distintas Historias de Instagram. “Este día, 10 de junio, mi madraza entraba a su trasplante, una nueva oportunidad gracias a un ser lleno de generosidad que dono su órgano, que gracias a Dios llegó a mamá”, destacó la cantante.

“La luchaste, ma. No te fue nada fácil. Realmente renaciste. Sentí tu partida, pero la vida eligió que te quedes acá. Porque mereces vivir muchos años más de la mejor manera. Y lo lograste luchando mucho. Hasta los médicos se quedaron sorprendidos con tu fuerza”, le habló directamente a su madre, a quien llamó La Leona, el Ave Fénix. “Te amo, ma. Gracias por pelearle, sé que lo hiciste en gran parte por Mica y por mí. Nunca bajaste los brazos”.

“Infinitas gracias a todas las personas que estuvieron ahí día a día presentes, de verdad. Con cuerpo, alma y espíritu: mi amor, Coti, que me acompañó todos los días al sanatorio”, continuó y también agradeció a sus amigas y le dedicó otro especial mensaje a su padre: “Mi sostén en todo momento. Hiciste que mamá se ría hasta en los peores momentos”.

Además, agradeció al equipo de médicos que atendió a su madre. Y a Micaela: “Feliz de ser tu hermana, feliz de sentir el amor y el apego que siento. Juntas somos más fuertes que separadas”.

Las palabras de Cande Tinelli en Instagram (Fotos: @micatinelli y @candelariatinelli)

SEGUIR LEYENDO: