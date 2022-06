El encanto de Dua Lipa, la versatilidad de Gorillaz y la presencia argentina en Primavera Sound 2022

El de Dua Lipa fue el show más visto en el jueves del Primavera Sound (Fotos: Gentileza Primavera Sound)

En este lado del mundo es casi verano y exactamente en la zona del Parc del Fòrum, Barcelona se convierte en una torre de Babel: más de 80 mil personas de casi 100 países del mundo van y vienen hablando en distintos idiomas pero con el lenguaje universal de la música en común. Y en este caso en puntual, la que proponen los distintos escenarios de Primavera Sound 2022 en su segunda semana de actividad.

Y si de sentidos hablamos, el entorno marítimo de la casa matriz del festival condiciona también a la vista y el olfato, mientras la multitud va y viene. La mayoría, caminando. Otros acortan distancias alquilando monopatines y bicicletas. Nadie quiere perderse nada en la ruta que cada quién trazó -según gustos o curiosidad- para este “elige tu propia aventura” personal en que se convierte un evento de esta magnitud. Es imposible verlo todo.

El show que sin dudas más gente juntó en la noche del jueves fue el de Dua Lipa. Diva total, desplegó su andar sexy y porte de modelo, encantando con un vestido corto azul, sus piernas larguísimas, mirada rasgada y una imparable avalancha de éxitos que motivó el baile colectivo.

Dua Lipa y su melena al viento en el Primavera Sound

Como suelen hacer las popstars, el guion de su show fue segmentado: en su caso, se valió de una estética de comic para separar los bloques. En el comienzo, planteó su concepto “future nostalgia”, basado en interpretar canciones propias que nos recuerdan a otras de diferentes épocas, con las que va linkeando hacia distintos momentos de la historia del pop. Desde “Physical” hasta “Be The One”, pasando por “Love Again” y “Break My Heart”, todos bombazos.

Dua está acompañada por un cuerpo de bailarines, coristas y una banda módica, mientras ella se mueve y actúa sus canciones, más que cantarlas. De hecho, por momentos las pistas vocales quedan más en primer plano que su voz en vivo. Antes de que finalice el segundo bloque (”The Lobbster Attack”, en el que se ve perjudicada por una langosta y en el fondo del mar), invitó a Angèle para repartirse versos de “Fever”.

Un rato más tarde y como pico de su momento EDM, llegó “Cold Heart”, ese mash-up entre “Sacrifice” y “Rocketman” que grabó junto a Elton John y que se convirtió en EL hit del verano pasado. En la coda, y rodeada de sus bailarines, la cantante flameó la icónica bandera multicolor LGBT y se llevó una ovación.

Dua Lipa

Justo antes de Dua Lipa, el otro gran plato de la jornada también fue británico: Damon Albarn presentando a esa gran orquesta versátil llamada Gorillaz. Acá también hubo concepto y está planteado desde la emisión de “The Static Channel”, lo que refuerza el concepto televisivo y catódico de este grupo que nació “virtual” pero que cada vez más afirma su costado real, de carne y hueso.

El despegue arrollador de “M1 A1″, el pop tenebrosa y darky “Strange Timez” (con Robert Smith de The Cure desde la pista y en las pantallas, mimetizado en una luna llena siniestra), el dancehall espacial de “Last Living Souls” y la vibra post-punk de “Tranz” fueron el póker demoledor con el que abrieron el show y mostraron parte de la gran paleta que manejan.

Gorillaz fue el otro plato fuerte del jueves por la noche en el Primavera Sound

A partir de ahí, hits (”19-2000″, “On Melancholy Hill”), algunas tapadas (“Cracker Island”, “With Love to an Ex”, “Pirate Jet”) y varios raperos invitados (leyendas como Mos Def los De La Soul y Booty Brown, más el crédito de la sudafricana Moonchild Sanelly) con los que Gorillaz le presenta batalla a eso que algunos llaman progreso. La pesca indiscriminada, la contaminación irreversible, el consumismo imparable y otras cuestiones son presentadas en forma de canciones de apariencia feliz pero con sabor amargo después de todo.

A fin de cuentas, “it’s the music that we choose”, como cantó el propio Damon, quien bajó varias veces al vallado para estar muy cerca de su público, ya sea para acercarles alguno de sus múltiples micrófonos o para que lo vean tocando la melódica. Todo de rosa, desde la gorrita taggeada con un “Gorillaz” bien graffitero hasta los pantalones, dio por finalizada la transmisión después de “Clint Eastwood”.

Damon Albarn cantó entre el público del Primavera Sound que se juntó para ver a Gorillaz

Más temprano, Albarn fue visto entre quienes disfrutaron del show de Ride, una leyenda del shoegaze inglés. Y luego del show de Gorillaz, sin secarse del todo la transpiración, se sacó fotos con varios colegas, entre ellos los argentinos de El mató a un policía motorizado: los platenses no estaban ahí de casualidad sino que son habitués del Primavera Sound original desde hace varios años. Este jueves tocaron en uno de los escenarios principales y pusieron a sonar algunos de sus temazos como “Más o menos bien”, “El tesoro” y “Chica de oro”.

Santiago Barrionuevo, de El mató a un policía motorizado. Es la banda argentina que más veces se presentó en Primavera Sound de Barcelona

La otra argentina en esta jornada fue Cazzu. Montada a su combo sexy de reggaetón, trap y r&b, presentó algunas de las canciones de su flamante disco Nena Trampa, que son tan nuevas que ni la propia autora se las aprendió todavía. “Esperen que no me la sé muy bien, ¡va de nuevo!”, pidió para frenar la pista cuando le pifió a la primera estrofa de “Maléfica” (”Es una de mis favoritas del disco”, había dicho).

“Soy de Argentina, tengo 28 años, en Tinder me encuentran como... Ah, no”, bromeó y preguntó si les gustaba el trap. Con el “sí” multitudinario, soltó sus partes registradas en clásicos de la escena argentina, como “Loca” y “Tumbando el club”. Pero al ver poco entusiasmo tras su interpretación de la “BZRP Music Session # 32″, los apuró: “A ustedes no les gusta tanto el trap” y volvió al perreo con “Pa mí” y “Nada”.

Cazzu estrenó canciones de Nena Trampa, su flamante disco

Minutos después del final de Dua Lipa, llegó el momento de Tyler, The Creator, uno de los números más calientes del hip-hop global en la actualidad. Sobre las tablas, se paró sobre una colina que estuvo a tono con la propuesta agreste de las pantallas: un fondo de montañas y bosque apacible que se fue poniendo cada vez más oscuro con el correr del flow adhesivo del rapero nacido en California.

La lista estuvo basada en su último y vital álbum, CALL ME IF YOU GET LOST (2021), con un comienzo pirotécnico con “CORSO” y “LEMONHEAD”, y un final romántico con “I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE” y “RUNITUP”. En el medio, mostró también parte de su historia previa, esa en la que fue edificando un mismo personaje con varias personalidades.

Con una bomber color pistacho que voló en cuanto entró en calor, bermudas, mocasines y unas medias blancas altas, Tyler no paró de saltar y de bailar para ponerle el cuerpo a pequeños clásicos propios como “IFHY”, “See You Again” y “Yonkers”. Y para lo último, reafirmó su mensaje: “Llamame si te perdés”, se leyó en las pantallas. Así que, ya saben.

Tyler, The Creator se presentó sobre el final del jueves en Primavera Sound

Dos escenas opuestas pero complementarias que decodifican el espíritu de Primavera Sound. Ese diamante en forma de power trío de dream pop llamado Khruangbin le dio rodaje a su repertorio onírico, mayormente instrumental, que domó a la multitud a la hora del último sol de la tarde. Expansivos y expandidos, aprovecharon todo el ancho del escenario para tocar dispersos desde lo físico pero totalmente conectados. Y siempre guiados por el carisma de la bajista Laura Lee, quien apareció flotando sobre sus propias melodías, vestida de tacos y tul sobre una bikini, toda de verde fluorescente. Fue un gran aperitivo en una jornada que se extendería hasta las 6 de la mañana del viernes.

El público del Primavera Sound gozando del show de Khruangbin (Fotos: Gentileza Primavera Sound)

En el otro rincón, Jay Electronica con su bardo-show disperso, errático y crasheado por él mismo. “Mi nombre es Jay Electronica pero en Barcelona me llamo ‘Terremoto’”, dijo el rapero en un español bastante logrado. Y quien avisa no traiciona, pero se le fue la mano con la arenga. Después de un homenaje a J Dilla, bajó al público para preguntar si en esta ciudad preferían al Real Madrid o al Barcelona, si a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo (¿Las respuestas? Las obvias).

Luego volvió a su lugar para regalar sus pertenencias. Y revoleó de todo: un sombrero negro, los lentes, el poncho, una cadena... y hasta el micrófono. Como si no fuera poco, invitó al público a que se subiera con él al escenario y rápidamente una horda tomó por asalto el espacio, donde ya no cabía lugar para más música. Algo nerviosos por el desborde, el personal de seguridad invitó amablemente a todos a que se retiraran. Incluyendo al artista.

SEGUIR LEYENDO: