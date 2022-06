Valeria Mazza habló luego del alta a su hijo Tiziano: “No estoy enojada y no siento ganas de venganza”

Valeria Mazza habló luego de que su hijo Tiziano recibiera el alta (Telenueve)

A poco más de 24 horas de haber sido operado, Tiziano Gravier fue dado del alta en la noche del jueves. El joven de 20 años, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario Austral luego de haber sufrido una fractura de mandíbula tras ser atacado a golpes a la salida de un boliche en la ciudad de Rosario. La noticia la informó la propia modelo, que se acercó a hablar con la prensa para contar las novedades de su hijo.

“Por una semana más tiene que tomar los medicamentos, calmantes, antiinflamatorios, antibióticos, el lunes tiene que ver al cirujano para ver cómo avanza la operación, y ver el tema de los puntos”, señaló Valeria. También informó que además de las placas de titanio que le colocaron en la zona afectada, tiene cuatro tornillos y unas gomitas para controlar que no haya movimiento y para relajar los músculos.

En relación al alta, manifestó: “Siento más alivio desde que pasó la operación y al verlo a él mejorando hora a hora. Me siento más aliviada, no veo la hora de llegar a casa y que estemos los seis juntos. Necesito unos cuantos días de nido lleno y de calor de familia”, señaló la modelo, que relató cómo pasaron los últimos días, desde que se enteraron del hecho.

Valeria Mazza con su hijo Tiziano

“Pasamos diferentes estadíos en estos días, primero la conmoción de recibir el llamado en la madrugada, el fantasma que tenemos los padres cuando salen los hijos”, afirmó. Y continuó: “Con Alejandro reaccionamos rápido llegamos al lugar e hicimos todo lo que teníamos que hacer para poner a salvo a nuestros hijos y atender a Tiziano que estaba malherido. Y a partir de allí nos pusimos en manos de los médicos”.

En el plano personal, relató que “el domingo estaba muy expeditiva y concentrada en mi hijo, pero el lunes me desmoroné completamente, estuve llorando todo el día, pensando en lo que podría haber pasado”. Y compartió una reflexión: “Fue una trompada a toda la sociedad, a todos los que somos padres, es algo que no puede pasar. No estoy enojada, no siento ganas de venganza, siento que no puede seguir pasando. Ya que le pasó a un hijo mío y tuvo repercusión, que lo usemos para que sea un ‘basta’. No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, que nuestros hijos no puedan divertirse, así no vamos a ningún lado”, sentenció.

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y sus cuatro hijos en el cumpleaños de la exmodelo

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando Tiziano fue sorprendido cuando estaba con su hermano Benicio y dos amigas por unos desconocidos que lo golpearon a traición. Luego de realizarle los estudios correspondientes, el joven fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, donde fue diagnosticado con un edema facial y fractura en el ángulo mandibular izquierdo con desplazamiento y alteración en la oclusión dentaria. De acuerdo a lo informado por el nosocomio, al paciente se le realizó una reducción y estabilización del foco de fractura con osteosíntesis rígida, con mini placas de titanio.

Luego de la operación, Alejandro Gravier habló con la prensa para agradecer su preocupación y contar cómo estaba su hijo. “Le dieron muchos calmantes, todavía está dormido. Lo importante es que la operación salió bien”, señaló el empresario que se mostró agradecido por el trabajo del periodismo que permitió visibilizar el hecho y lograr la detención de los responsables. Respecto a la operación, detalló: “Estuvo dos horas en el quirófano y estuvimos con la madre. Lo importante es que la operación salió bien, la recuperación es un tema de cada uno. Unos dicen 90 días, otros 60, lo importante es que no haya infecciones, ni problemas después de la operación”, estimó el empresario.

La foto que compartió Valeria Mazza en su cuenta de Instagram

Durante su relato, Gravier contó que junto a Valeria estuvieron al lado de Tiziano desde que recibieron la noticia a las 5 de la mañana del domingo hasta las primeras horas de la tarde del miércoles cuando el joven salió de la operación. Y al poco tiempo, la modelo publicó una fotografía junto a su hijo desde el interior de la habitación. “Gracias. Por los mensajes, los rezos, la buena onda. Nos sentimos muy acompañados. Tizi se está recuperando bien”, escribió Valeria junto a un emoji de corazón y otro de las manos juntas en forma de rezo. En la imagen, se la ve sonriente, mirando la evolución de su hijo que descansa en la habitación del hotel luego de la operación.

Horas antes de recibir el alta, Gravier volvió a hablar con la prensa para contar la evolución de su hijo. “No puede hablar, yo no estuve hoy pero sé que durmió mas o menos, día a día siempre va a estar mejor”. Y también se refirió a cómo está hoy su esposa y al postoperatorio de su hijo. “Estuvo acompañándolo permanentemente, es una madraza. Si Dios quiere, le den el alta hoy a ultima hora y ya ella va a poder hablar. El post operatorio en principio no puede comer, hay que intentar que no se infecte la boca. Los primeros diez días tiene que tomar líquido constante, y después intentar volver poco a poco a la normalidad, imaginábamos que serán entre 60 y 90 días. Él es un chico bastante fuerte y va a tratar de volver lo antes posible”.

Finalmente, el empresario se refirió a la causa judicial: “Hablé con mis abogados, prefiero no entrar en ese tema. En este caso, tenemos un video que estamos viendo todos, no hay mucho para opinar. Nosotros como familia buscamos estar unidos y que este tipo de cosas no nos pasen. Podría ser nuestro hijo, pero podría ser el de cualquiera. Es un chico argentino, en cualquier ciudad, porque no es solo Rosario, lo que hay que lograr como sociedad es que estas cosas no pasen”.

SEGUIR LEYENDO: