Alejandro Gravier habló luego de la operación de su hijo Tiziano: “Ojalá sea un error y no una forma de actuar”

La palabra de Alejandro Gravier tras la operación de su hijo Tiziano

Este miércoles, pasado el mediodía, Tiziano Gravier fue operado en el Hospital Austral luego de haber sufrido una brutal golpiza en Rosario. El joven deportista de 20 años, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, fue intervenido quirúrgicamente luego de haber sido diagnosticado con un edema facial y fractura en el ángulo mandibular izquierdo con desplazamiento y alteración en la oclusión dentaria, según indicó el parte médico que brindaron desde la institución a la que fue trasladado.

Luego de la intervención, su padre bajó a la puerta del hospital para dialogar con la prensa. “Le dieron muchos calmantes, todavía está dormido. Lo importante es que la operación salió bien”, aseguró el empresario. “Bajé para agradecerle el apoyo y todo lo que han hecho. El apoyo de la prensa fue importante para movilizar y que estos chicos que habían agredido, que seguramente se equivocaron, se entreguen.”, agregó.

Gravier contó que junto a su esposa estuvieron al lado de su hijo desde que recibieron la noticia a las 5 de la mañana del domingo. “Ese llamado que los padres nunca queremos tener”, resumió, y se remontó a aquellas horas de la madrugada. ”Ellos no conocen Rosario. Después del episodio que todos vieron no sabían a donde ir, corrieron por dos avenidas y llegaron a un bar y de ahí nos llamaron. Cuando llegamos, Tiziano nos dijo que lo llevemos a un sanatorio porque creía que tenía la mandíbula rota”, relató.

Tiziano fue operado con éxito (@tizianogravier)

De allí se dirigieron al Sanatorio Británico. “Nos pusieron todo a disposición, en dos horas y media le habían hecho la radiografía y tomografía. A las 9 vino el médico y dijo que tenía la fractura de mandíbula con desplazamiento. Y en esos casos hay que operar”, explicó. A continuación, hicieron la denuncia penal en la brigada de investigaciones “Nos llamó el intendente Pablo Javkin y se puso a disposición y ahí empezó la investigación que en 48 horas llegó a buen puerto”, añadió.

Consultado sobre el futuro deportivo del joven, un promisorio esquiador del equipo nacional, Gravier manifestó: “El tenía que viajar jueves o viernes con el equipo argentino, hacían la pretemporada en Francia, pero no puede viajar con el equipo”, afirmó. Y respecto a los plazos de recuperación, fue cauto: “Estuvo dos horas en el quirófano y estuvimos con la madre. Lo importante es que la operación salió bien, la recuperación es un tema de cada uno. Unos dicen 90 días, otros 60, lo importante es que no haya infecciones, ni problemas después de la operación”, estimó el empresario.

Tiziano integra el equipo nacional de esquí

Respecto a la agresión, Gravier afirmó: “No me gusta opinar sobre lo que no tenemos certeza. La certeza es que lo agredieron sin decir nada, venia caminando con su hermano y lo agredieron arteramente, de manera traicionera, sin motivo. Por eso digo que por ahí fue un error”, concedió. Y transmitió lo que le había contado su hijo: “Le dicen “ey tincho, ahí gira y le pegan. Y a mi otro hijo le gritan ‘tincho, tincho’, yo no sabía lo que era. En la audiencia les preguntarán y tendrán la posibilidad de explicar lo que pasó”, continuó.

“No es que agredieron al hijo de Valeria Mazza o Alejandro Gravier, agredieron a un chico que puede ser el hijo de ustedes, en realidad a dos, porque agredieron a su hermano y Tiziano lo salva”, señaló el empresario. Y cuando lo invitaron a darle un mensaje a los detenidos y a sus padres, mantuvo la cautela: “No me gusta decir qué tienen que hacer y que no. Ojalá que sea un error y no una forma de actuar”, cerró.

