Cinthia Fernández se adelantó al Día del Padre con una canción para Matías Defederico: “No sé qué darte a vos, que sos ausente y cobarde”

A dos semanas de que se celebre el Día del Padre, Cinthia Fernández se adelantó y le dedicó una canción a Matías Defederico en la que lo trata de “ausente y cobarde”, además de “moroso”. Por otro lado, lo acusó de “estar para la foto” y “no ayudar con nada” en lo que a las actividades de las tres hijas que tienen en común, Charis, Bella y Francesca, respecta.

“Para vos, que sos padre un día al año pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, eh”, comienza el tema que la bailarina le dedicó a su ex en las redes sociales y luego sigue: “Dejá de hacerte el padre cariñoso que lo que sos es un padre moroso. Tenés tatuados los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos”.

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Pensando en que muchos padres el domingo 19 escribirán en las redes sobre sus niños aunque durante el resto del año no estén presentes, la canción continúa: “Ahorrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor pagá la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, pagá el colegio y la comida que el chico vive, se viste y come y no se mantiene con emoticones”.

Respecto al regalo, sigue: “No sé qué darte el día del padre a vos que sos ausente y cobarde. Te regalamos sin remordimientos una demanda por alimentos. Mañana lunes te mando un regalo sorpresa que es una taza puntada que hizo el nene en el jardín”.

Minutos antes a compartir el video que cuenta con humor lo que viven muchas familias, especialmente los niños, la panelista de Momento D había subido unas palabras en las que hacía referencia a lo ocurrido el sábado con el papá de sus nenas, aunque no lo nombró: “Me mata. Uno que disfruta, a mí me da placer disfrutar de las actividades de mis hijas, con mis hijas todo el día, pero hay gente que va, saca la fotito y se va. Nada de ayudar con traslados ni nada”.

"La fotito" de Matías Defederico acompañando a sus hijas a la que Cinthia Fernández hacía referencia

Luego habló de un hecho puntual que ocurrió hace poco menos de un mes luego de que el futbolista asegurara que le tocaba ver a las nenas pero que no pudo porque ella las había retirado antes de la escuela. “¿Se acuerdan de que había una persona hace unos días llorando en la puerta del colegio y diciendo ‘es la peor de todas, me prohíbe ver a mis hijas’? Salió una resolución judicial y a partir de ahí nunca apareció”.

Luego, se refirió a lo que podría ocurrir dentro de dos domingos por la celebración del Día del Padre: “Yo no sé qué van a hacer algunos... Hay gente a la que no se le debe decir feliz día”.

“Estoy en la puerta del colegio, hoy es martes me toca a mí, son mis días con mis hijas y nuevamente las retiraron antes. El viernes pasado, que también es mi día, me pasó lo mismo”, había acusado él y agregó: “El viernes tuve que denunciar, ahora estoy yendo nuevamente a la comisaría a denunciar porque ya hace 15 días que no veo a mis hijas. Los días míos me las retiran antes”.

En el programa que conduce Fabián Doman mostraron las historias y Cinthia dio su versión de por qué habían retirado a las niñas: “Me dijo que él no podía entrar, que se arreglara mi mamá como pueda, que vayan las nenas caminando hasta la puerta de mi casa”, señaló la bailarina, que volvió a criticar a su ex: “Él tiene la cautelar pero yo pongo todas las soluciones. Autorizo de todas las maneras posibles ante su actitud maliciosa, eso lo debería haber hecho él y no mi abogado, porque si estás tan desesperado por ver a tus hijas, vas a la justicia para poder realizar la logística de las nenas bien”.

SEGUIR LEYENDO: