Diego Maradona Junior viajó por primera vez a Argentina desde la muerte de su padre: “Me emociona mucho estar acá”

Diego Maradona Junior vino por primera vez al país desde la muerte de su padre (LAM. América)

El viaje de Diego Maradona Junior a la Argentina se postergó demasiado tiempo. El coronavirus le impidió acompañar a su padre cuando fue operado de un hematoma subdural a principios de noviembre de 2020 y tampoco pudo estar para darle el último adiós en aquel trágico 25 de noviembre. Desde entonces, el hijo del astro y Cristiana Sinagra no había vuelto al país. De hecho su hija menor India, nacida en 2019, no conocía la tierra de su abuelo. Por eso, junto a su esposa Nunzia Peninno y su hijo mayor, Diego Matías cruzaron el océano en un viaje muy especial. “19 horas de viaje. Argentina”, escribió Junior junto a unos corazones celestes luego de pisar suelo argentino.

Al arribar al Aeropuerto de Ezeiza, lo aguardaban las cámaras de LAM (América) para conocer sus sensaciones en el regreso a nuestro país. “Feliz, vinimos toda la familia, vamos a estar unos 20 días”, contó el entrenador, antes de enumerar los motivos de su viaje. “Saludar a mi viejo, porque no lo pude saludar cuando falleció, quiero que mi hija India conozca Argentina y reunirme para resolver algunas cosas”, señaló.

Este punto despertó la curiosidad de Alejandro Castelo, cronista del programa que conduce Ángel de Brito. “¿Cuestiones judiciales? ¿Juntarte con tus hermanas? preguntó el movilero. “Hay que hacer un montón de cosas, así que decirte una u otra te miento. No es solo por el lado que dijiste vos, tengo el tramite de mi pasaporte argentino, tengo muchas cosas que hacer acá”, respondió Diego, sin dar mayores precisiones.

Diego Maradona padre e hijo

Consultado sobre algunas cuestiones vinculadas a la muerte de su padre, y luego de escuchar el apellido de (Matías) Morla, fue terminante. “Se dijeron un montón de mentiras Hay que dejar que la justicia haga su curso”, y no quiso explayarse al respecto. “Estamos acá y terminamos mañana de decirte las cosas que no me gustaron”, señaló dando a entender que la lista era extensa. “Mentiras generales, no de parte de nadie. Me molesta cuando inventan, cuando hay algo verdadero yo no hablo, pero cuando inventan las cosas me molesta. No voy a aclarar porque no tengo ninguna razón para hacerlo. Pero algunas cosas me molestaron, afirmó.

“¿Estás hablando de tu propia familia? ¿De tus hermanas?”, preguntó Castelo. “No, absolutamente”, respondió Junior. “Con Jana bien, estuvo hace poco con vos”, apuntó el periodista, y Junior no dejó dudas: “Bien con todos. Yo no tengo ningún problema con nadie”.

Padre e hijo en el Partido por la Paz celebrado por el Papa Francisco en 2016 en Roma (Photo by Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

“Te veo en la mirada cuando te nombro a Dalma y a Gianinna y parece que hay cosas que te gustaría aclarar con ellas”, insistió el cronista, pero Diego volvió a eludir la respuesta. “Está Diego Fernando también, que a veces se lo olvida. Mi relación es buena con todos”, repitió. “Con Verónica también está bien la relación”, afirmó en relación a la madre del menor. Finalmente, se refirió al lugar donde descansa el astro y la posibilidad de trasladarlo a otro lugar: “Para mí, mi viejo tiene que estar con sus padres, como es justo que sea. Me emociona mucho estar acá, es mi casa”.

Si bien el exfutbolista no hizo mención al tema, según la panelista Pía Shaw durante su estadía deberá juntarse con sus hermanas Dalma, Gianinna, Jana y Verónica Ojeda en representación de Dieguito Fernando y sin la presencia de abogados para ponerse de acuerdo en la división de algunos objetos del astro.

