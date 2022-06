La emoción de Duki por romper un récord en la cancha de Vélez: “Todavía no caigo”

Duki anunció la cuarta presentación en Estadio Vélez Sarsfield, después de agotar tres fechas anteriores

Con más de 9,7 millones de seguidores, Duki anunció la cuarta fecha en el Estadio de Vélez Sarsfield a través de las redes sociales, después de agotar las entradas para los tres primeros shows. El músico de 25 años celebró reencontrarse con sus fanáticos y les comunicó con alegría que la venta de entradas ya está disponible a través de Ticketek. Esta presentación implica un récord para el joven artista, y recordó sus inicios seis años atrás, cuando soñaba con colgar el cartel de sold out en su primer concierto.

En el escenario que ha sido sede de muchísimos recitales multitudinarios de grandes grupos y artistas locales como Fito Páez, La Renga, Luis Alberto Spinetta, entre tantos otros, llegó el turno de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, el nombre detrás de su apodo artístico. Luego de agotar las funciones del 6 y 7 de octubre, y la del 11 de noviembre, sumó el 12 de noviembre. El poder de convocatoria lo posiciona como el artista con con más Vélez de la historia, un hecho que lo llenó de orgullo y se refugió en la humildad que lo caracteriza al enterarse de que superará la cantidad de veces que Fito cantó en Vélez durante su gira El amor después del amor, frente a este suceso.

"Desde el fin del mundo", así se llama la gira de Duki que tendrá cuatro fechas en Vélez: 6 y 7 de octubre, 11 de noviembre, agotadas, y la nueva fecha del 12 de noviembre

“Tercer Vélez sold out, vamos por el cuarto. ¡Los amo! El 12 de noviembre, a seis años de que saqué mi primera canción “No vendo trap”. El mismo día, estamos por nuestro cuarto y tal vez último Vélez. ¡Gracias!”, escribió a través de sus redes sociales. Y reconoció: “Todavía no caigo y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara”. Actualmente se encuentra de gira por varios destinos a nivel internacional, siendo parte del cronograma la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; a su vez visitará nuevamente España donde tiene confirmadas 15 presentanciones en Barcelona, Madrid, Ibiza, y Valencia, entre otras.

Previo a sus shows en la cancha de Vélez, dirá presente en Perú, Chile, y Colombia. Ante tales acontencimientos, además compartió un video donde resaltó el agradecimiento a sus fanáticos: “Saben que nadie me regaló nada y hoy en día estar acá. Gracias por ser parte de esto desde el día uno, gracias por acompañarme en los momentos que estuve mal, que estuve bien”. Y agregó: “Gracias por nunca abandonarme, por aceptar mis cambios. Gracias por darme un motivo para que todos los días me levante con ganas de vivir, con ganas de dejar todo”.

Emilia Mernes también comentó su posteo, emocionada por los logros de su pareja: “Mi número 1″, le escribió, junto a un emoji de corona de rey. Los artistas blanquearon su relación a principios de diciembre de 2021, pero lo cierto es que desde hacía seis meses ya comenzaban a circular los primeros rumores de romance.

Desde que lanzaron un tema juntos, “Como si no importara”, donde la química atravesó la pantalla y recopiló más de 70 millones de reproducciones en su video de YouTube, y después de varios amagues en los que parecía que iban a oficilizar la relación, decidieron compartir su felicidad con el mundo virtual.

Una foto de un beso apasionado frente al espejo fue la confirmación que sus seguidores estaban esperando. Promediando el primer año juntos, se muestran felices y se apoyan en sus respectivas carreras musicales. La ex Rombay está marcando sus pasos con exitosos lanzamientos como solista, siendo “Cuatro veinte” uno de sus más recientes hits.

