Mario Guerci y Soledad Bayona, cada vez más enamorados: habló el exnovio de la bailarina

Mario Guerci y Soledad Bayona se conocieron en La Academia en ShowMatch (El Trece) donde fueron una de las revelaciones como pareja de baile y llegaron hasta las instancias decisivas de la competencia. Durante su participación, se rumoreaba que existía un romance entre ellos, pero siempre lo desmintieron, incluso de manera enérgica. La alta exposición pública, a él se lo vinculó con Jimena Barón y con Celeste Muriega, mientras que ella estaba en pareja con Nicolás Smirnoff, quien la sorprendió en una de las galas y le propuso casamiento.

El certamen finalizó, pero no así la historia entre ambos, que volvieron a coincidir en Sex, el espectáculo dirigido por José María Muscari. Hace unas semanas, fueron vistos abrazados en traje de baño en la pileta de un hotel, según mostraron en Socios del espectáculo: “Ellos lo han negado, pero la prueba los muestra entre arrumacos, besos, mimos y romance. Los dos son preciosos y calientes. Esta es la foto exclusiva que lo prueba”, señaló Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo de El Trece, dando por confirmada la relación.

Sin embargo, ni el modelo ni la bailarina se refirieron públicamente al asunto. El que sí lo hizo fue Nicolás Smirnoff, el ex de Bayona, quien confirmó la separación a través de un mensaje que difundió Karina Iavícoli en el programa de El Trece. Allí difundieron imágenes del modelo y la bailarina en un alto de las funciones de la obra el sábado pasado en Palomar, donde se los ve abrazados y acaramelados en uno de los camarines.

La periodista leyó al aire parte de la conversación que había tenido con Nicolás: “No soy ningún pobre tipo, sino soy una persona que estaba enamorada y le creía a la persona con la que convivía, con la que íbamos a formar una familia”. señaló. Según el relato de Iavícoli, cuatro el joven le preguntó a su ex si tenía algo con Mario Guerci, y ella lo miró a los ojos y le aseguró que era mentira. “Todo el tiempo le creí mientras hablaba con ella. Yo la amaba”, agregó.

Iavícoli aseguró que Smirnoff y Bayona terminaron con su relación el sábado a la tarde, horas antes de las imágenes que se vieron tras bambalinas en el teatro de El Palomar. Y agregó que al día siguiente ambos coincidieron en la casa de la bailarina, que hasta hace poco tiempo compartía con su ex, desde donde el modelo subió algunas historias a su Instagram.

Cuando recién daba sus primeros pasos en La Academia, Soledad Bayona había protagonizado un romántico momento sobre la pista cuando su novio de entonces le propuso casamiento por segunda vez, reforzando el compromiso que había asumido tiempo atrás en una paradisíaca playa ubicada en la Riviera Maya de México. Luego de este emotivo momento, en el que no faltó la alianza y el beso apasionado, Bayona dialogó en exclusiva con Teleshow. “Se me aflojaron las patitas, me temblaba todo el cuerpo... ¡no entendía nada!”, dijo la bailarina. Y agregó: “Cuando lo veo entrar de atrás, casi me muero. Me parece la sorpresa más hermosa que me hicieron en mi vida”.

Con el andar de la competencia empezaron a circular los rumores entre la bailarina y la modelo. “¿No pasa nada entre ustedes dos, Bayona?”; los encaró una vez Ángel de Brito, uno de los jurados. “Está todo bien pero posta, yo estoy comprometida, me estoy por casar”, respondió la bailarina muy seria. Y agregó: “Estamos conviviendo, pusimos todos nuestros ahorros en esta casa”. Fuera del aire, hablaron con Teleshow y volvieron a desmentir la relación.

“Vale la pena aclarar, porque a veces uno deja pasar las cosas pero en este caso no”, señaló Mario. “Nosotros tenemos las cosas más que claras”, completó Soledad. “Mi pareja es parte del equipo, nos ve siempre, viene con nosotros a comer, tenemos una relación hermosa todos y está bueno aclarar las cosas. A veces se usa como juego o como previa, pero hay un límite que no vamos a pasar”, sentenció. Por lo visto, el tiempo les hizo cambiar de opinión.

