Soledad Bayona recibió una propuesta de matrimonio en la pista de La Academia: “Es la sorpresa más hermosa que me hicieron en mi vida”

Soledad Bayona fue sorprendida en vivo por su novio (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Después de salvarse en la sentencia del ritmo “disco” junto a su compañero, Mario Guerci, Soledad Bayona protagonizó un romántico momento sobre la pista de La Academia de ShowMatch: su novio, Nicolás Smirnoff, le propuso casamiento por segunda vez. Si bien la pareja ya había cristalizado su compromiso hace unos meses en una paradisíaca playa ubicada en la Riviera Maya de México, ahora el mismo se reeditó con la bendición de Marcelo Tinelli y la de los televidentes del programa.

Todo comenzó cuando el conductor le aseguró a la bailarina que la había estado stalkeando en las redes y que no entendía por qué, ella le preguntaba una y otra vez al muchacho si estaba seguro de lo que estaba haciendo al pedirle matrimonio. “Yo súper enamorada, pero para mí es un montón. Viví la experiencia de mis papás que fue un amor hasta último momento y dije: ‘Quiero eso o nada’. Y es la primera vez que siento que tengo eso”, le explicó ella.

Entonces, después de repasar el video de la propuesta en el que Soledad le pregunta diez veces a su novio si era verdad lo que estaba sucediendo cuando le pedía que fuera su esposa, Tinelli aseguró: “Yo si lo tuviera ahí a Nicolás le diría: ‘¿Vos estás seguro realmente que te querés casar’”. Y, justo en ese momento, Smirnoff ingresó al piso diciendo en voz alta: “Sí, estoy muy seguro Marcelo”.

Soledad Bayona habló con Teleshow de la propuesta de matrimonio que recibió en vivo

Luego de este emotivo momento, en el que no faltó la alianza y el beso apasionado, Bayona dialogó en exclusiva con Teleshow. “Se me aflojaron las patitas, me temblaba todo el cuerpo... ¡no entendía nada!”, dijo la bailarina. Y agregó: “Cuando lo veo entrar de atrás, casi me muero. Me parece la sorpresa más hermosa que me hicieron en mi vida”.

Acerca de cómo vivió la propuesta “original”, ocurrida en las últimas vacaciones de la pareja, Soledad contó: “Nosotros nos fuimos a principios de año de viaje a México, a visitar a su hermano que vive allá, viendo un atardecer: los atardeceres son los momentos más especiales del día, para mí. Estábamos en una playita en la que se veían los atardeceres más lindos en México. Yo estaba tomándome una cerveza, re tranquila. Y de golpe se me pone a hablar y me pregunta: ‘¿Te acordás de lo que me dijiste ayer?’. ‘¿Qué de todo, gordo?’, le dije. Hasta que me acuerdo de que el día anterior le había dicho que quería pasar mi vida con él. Lo miro y le digo: ‘¿Que quería pasar mi vida con vos?’. Y me doy vuelta y tenía el anillo en la mano”, recordó.

Para la bailarina ese anillo tiene un significado muy especial, ya que es el que su padre le dio a su mamá para el compromiso de ellos. “Habíamos charlado si nos queríamos casar o no, pero más por lo burocrático. Y le dije: ‘Tomá, el día que quieras hacerme la propuesta romántica que corresponde para este momento, esto es tuyo’. Y le di el anillo. Pasaron meses y meses, yo me re había olvidado. Y llegó”, contó.

Pese a esto, aun no tienen definida la fecha de la unión. “Estamos esperando que pase la pandemia, tenemos muchas ganas de festejarlo con familia, amigos, con todo el mundo, para celebrar... ¡que encontré al amor de mi vida!”, dijo Soledad y cerró con emoción: “Es uno de los días más felices de mi vida. Y ahora sólo queda festejar. Me voy a seguir festejando”.

El novio de Sole Bayona contó cómo armó la propuesta de matrimonio

Pero Nicolás también habló con este medio tras la propuesta. “La idea fue un poco de producción, un poco mía y viendo cómo podíamos sorprenderla”, dijo Smirnoff, quien sintió la adrenalina que emana la pista más caliente de la tevé argentina: “Estaba temblando antes de entrar. Al principio la dudé. Pero cuando la vi a ella, dije: ‘Ya está'”.

“Había que demostrar que estaba seguro y cuando uno está seguro es así, haces cualquier cosa. La propuesta anterior fue la oficial: estábamos en México, playita, atardecer, fue como muy lindo. Y esa fue más nuestra. ¡Ahora todo el mundo lo sabe!”, explicó el futuro marido de Bayona. Y prometió: “Queremos festejar a lo grande, así que cuando se pueda, haremos una linda fiesta. Vamos a tirar la casa por la ventana”.

El posteo de Soledad Bayona anunciando su casamiento con Nicolás Smirnoff (Foto: Instagram @solbayonaok)

SEGUIR LEYENDO: