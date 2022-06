Así le hablaba El Noba a sus seguidores en una entrevista radial: “No se den por vencidos”

El mensaje de El Noba para la juventud durante una entrevista: "No es todo rápido"

La triste noticia del fallecimiento de Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, causó gran dolor en la movida tropical e impactó en el conjunto de la sociedad. El músico de la zona sur del conurbano murió este viernes a los 25 años, diez días después de sufrir un violento accidente a bordo de su moto. Mientras una caravana acompañaba el cortejo fúnebre hacia el cementerio de Florencio Varela, en las redes sociales fueron muchos los que lo homenajearon. Así se dio a conocer una entrevista radial que brindó en septiembre de 2021 donde compartió un mensaje de aliento para la juventud que esté yendo tras sus sueños.

Vistiendo una remera del Gauchito Gil, el creador de “Tamo Chelo” deslumbró con sus palabras ocho meses atrás, cuando estuvo invitado en Son cosas de mujeres (Radio FM 97.7 Estación Sur). Cuando la conductora Julieta Pereyra le consultó qué le podría decir a todos los jóvenes que lo estén escuchando a modo de consejos en base a su experiencia, Lautaro apeló a la seriedad y expresó una sentida reflexión. “Primero que nada, todo pasa, eso siempre lo digo, y segundo que en una esquina no van a encontrar nada, no van a conseguir nada”, dijo en un comienzo.

“Para los pibitos que me estén oyendo les digo que de verdad no van a conseguir nada porque van a pasar los años y van a quedar ahí y no van a lograr nada”, sentenció. Y les recomendó que concentren su energía en la educación para salir adelante: “Estudien, estudien mucho, y yo sé que no les gusta estudiar porque a mí tampoco me gustaba estudiar, pero el día de mañana vos podés ir a cualquier lado y decir: ‘Tengo un título secundario’, y no te dejás verdurear por nadie”. Cabe recordar que el cantante e influencer que estaba cosechando los primeros frutos de su éxito musical había sido delivery durante varios años y también albañil, para poder ayudar a su familia y mantener a su pequeña hija.

El Noba falleció el viernes 3 de junio, diez días después de sufrir un violento accidente a bordo de su moto

“Que los sueños se cumplen y que no es todo rápido. Yo también pensaba que era todo rápido, que subís un video y ya iba a ser el más conocido del mundo, y no, no es así. Lleva trabajo, mucha persistencia”, reconoció, poniéndose como ejemplo de su propia experiencia al lanzarse al mundo virtual y vivir en primera persona la lucha por destacarse en medio de la gran variedad de contenidos. “Crean mucho en ustedes, por más que nadie crea, por más que se les rían, crean en ustedes porque cuando dice ‘yo puedo, yo puedo’ tantas veces, el universo lo escucha”, aseguró.

“Porténse bien, y si tienen un sueño denle para adelante, no se den por vencidos”, concluyó. Sus palabras resuenan en las redes sociales por estas horas, y son muchos los que repostean el video con emojis de palmas en alto y aplausos. El cariño de todos los vecinos de Florencia Varela se hizo sentir el viernes, ya que apenas se conoció el triste desenlace una multitud comenzó a agolparse en los alrededores del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, dónde Lautaro había estado internado en terapia intensiva desde el 24 de mayo.

El último adiós a El Noba, con la limusina de L-Gante personalizada para despedirlo y sus fanáticos en caravana hacia el cementerio de Florencio Varela

A través de las redes sociales se convocó a una caravana de motos que tuvo lugar entre la noche del viernes y la madrugada del sábado para darle el último adiós. Uno de los que no dudó en estar presente para despedir a su amigo y colega fue L-Gante. El creador de la Cumbia 420 mostró en sus redes sociales cómo se preparaba para homenajearlo, pintando con aerosol negro distintas frases en la limusina blanca Chrysler 300 que suele utilizar para trasladarse desde General Rodríguez a los distintos lugares donde es convocado. El vehículo llevó escrito “Tamo Chelo” en el capot, y en uno de los laterales el mensaje: “Es el Noba y te re suena”. En el otro también estaba el retrato de El Noba jumnto al lema: “La mafilia 420″.

