Agredieron a un móvil que cubría la muerte de El Noba y la hermana del cantante pidió disculpas

Agredieron al movil de América mientras cubría la muerte de El Noba

Mientras un móvil de Intrusos (América) cubría la noticia del fallecimiento de El Noba en la puerta del hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela -donde el cantante permaneció poco más de una semana internado-, recibió una agresión de parte de una persona encapuchada: “Levantá, levantá todo”, le ordenó un hombre vestido con un buzo verde y amarillo al camarógrafo y productor a cargo.

“Está bien, está bien”, respondieron rápidamente mientras abandonaban la situación, pero el encapuchado contratacó. “¿Qué se piensan, eh? Se murió mi hermano y ustedes están acá, eh, dale, toquen, toquen”, ordenó este hombre quien llamó “hermano” al cantante, aunque se trataba en realidad de un allegado. Un rato después, la policía se acercó y disolvió la situación con su presencia.

Un rato más tarde, Abril, la hermana del cantante, salió de la clínica y fue abordada por los medios, generando una improvisada conferencia de prensa: “Tiraron mucho apoyo, le dieron todo a mi hermano. Es una situación difícil y estoy entera por mi mamá. Y les voy a contar algo: mi hermano me transmitió mucha paz y eso queríamos todos, que él esté bien. Hay muchísima gente que lo quiere y esto es Lauti, no tengo mucho más para decirles”, afirmó.

La hermana de El Noba le pidió disculpas a la prensa por las agresiones

Y además, se disculpó por ciertas actitudes hostiles que allegados de su hermano tuvieron con la prensa: “Por allá familiares que están muy enojados con la vida y se la agarran con ustedes. Pero yo, públicamente, les pido disculpas, ustedes no tienen la culpa de nada. Les agradezco a todos, muchas gracias por tanto “, cerró Martina.

Lautaro Coronel, popularmente conocido como El Noba, falleció este viernes al mediodía tras protagonizar un accidente mientras viajaba en su moto. La noticia que pone al mundo de la cumbia 420 de luto fue confirmada a través de un parte médico emitido por el instituto donde estaba internado. “Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra Institución, desde el 24 de mayo”.

Minutos antes del fatal desenlace y con la esperanza aún de que su hijo lograra recuperarse, su madre Vanesa Aranda había realizado un video que publicó en sus redes sociales en el que se refería a la salud del músico. “Voy a hablar por única vez por mi hijo. Saben desde un primer momento que me dijeron lo mismo: que mi hijo estaba mal, que el golpe de su cabeza fue muy fuerte. Todas las malas que se puedan imaginar, las sé desde el primer momento”, comenzaba con tristeza y siguía: “Están todos pendientes de si se muere o no se muere, lamentablemente les quiero decir que tiene un corazón tan grande y fuerte que todavía sigue vivo, su corazón late y cada vez que mamá entra con la fuerza que da la gente y sus amigos de verdad”.

El Noba

Luego se refirió directamente a los rumores que circularon el jueves por la tarde: “Salieron a decir que tenía muerte cerebral, que estaba muerto, y no, no es así, van a escuchar el parte, van a decir. Para mí, mi hijo no está muerto. Pueden dar los partes que quieran, yo ya lo sabia, le hicieron una tomografía y no salió bien, pero no significa que mi hijo murió. El corazón de mi hijo late mas fuerte que nunca”.

Además en ese momento pedía cautela y mostraba una luz de esperanza: “Para cualquier mamá que me vea y escuche, sabe que mientras un corazón esta latiendo hay vida, que digan lo que quieran, seguimos manteniendo la fe y el amor que tenemos desde el primer día”.

