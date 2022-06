Las horas de Shakira en medio de los rumores de separación: jurado en un reality, récord de escuchas y el refugio en su fundación

Shakira durante su participación en un programa de televisión en Estados Unidos

En las últimas horas en la prensa española explotó una bomba que no tardó en dispararse por el mundo. Y no es para menos, dada la magnitud de las figuras involucradas. Según informaron en El Periódico, la estrella colombiana Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué estarían atravesando una crisis en su relación que lleva 12 años. En este tiempo, fueron padres de Milan y Sasha y se volvieron una de las parejas más impactantes del mundo.

Con la ciudad condal en plena ebullición, los rumores apuntaron a una vida disipada del campeón del mundo con la selección española y el Barsa. Primero el periodista Melih Esat Acil señaló a la madre de su compañero Gavi, joven promesa culé, como tercera en discordia. La versión fue desestimada, pero desde el podcast Mamarazzis vincularon a Piqué con una joven rubia de 20 años, que trabaja como modelo en eventos privados, sin dar nombres ni fotos. Además, dieron cuenta de la presencia activa del futbolista en la noche catalana, en compañía con otro compañero, Riqui Puig, lo que habría derivado en la terminante decisión de Shakira de finalizar la relación.

Shakira junto a sus compañeros de Dancing with myself: Nick Jonas, Liza Kosh y Camille Kostek

Pero mientras el mundo habla de ella, la colombiana hizo silencio al respecto y se enfocó en sus tareas profesionales. En los últimos días, la autora de “Ciega, sordomuda” viajó a Estados Unidos para ser parte del programa de NBC Dancing with myself. Se trata de un concurso de baile en el que los participantes no son profesionales y la colombiana deberá evaluar los movimientos junto a Nick Jonas y Liza Kosh. En sus redes sociales, Shakira expresó su alegría por participar del concurso del que también es una de las productoras, compartiendo imágenes junto a sus nuevos compañeros y mostrando pequeños tips para realizar las coreografías.

Fue precisamente a partir de la presentación del gran show de la NBC que otro video dio la vuelta al mundo. Se trató de una pícara reacción del actor Henry Cavill al advertir su presencia durante una gala y a partir del cual las redes se hicieron un festín. Sin embargo, esta grabación que empezó a circular en las redes sociales desde hace algunos días corresponde a un episodio de 2015, en el estreno de la película ‘Operación U.N.C.L.E.’. Pero esto no mitigó las versiones de un supuesto vínculo con el actor de Superman, mientras otro superhéroe, el Capitán América Chris Evans, también estaría interesada en la barranquillera.

Shakira llegó al billón de reproducciones en Spotify con su hit "Hips don't lie"

Mientras las redes activaban y desactivaban rumores en tiempo récord, Shakira seguía mostrando su trabajo en su cuenta de Instagram. Y de momento su última publicación refiere a un logro que da muestra de su popularidad y su vigencia a lo largo de los años. La mención es para “Hips don’t lie”, uno de sus grandes éxitos, la colaboración con Wyclef Jean lanzada en 2006 y que alcanzó el billón de reproducciones en Spotify. La cantante subió el anuncio de la plataforma y con un texto en inglés agradeció a sus fans: “Tan honrada. Gracias por todo su amor”.

El posteo de Shakira sobre su fundación Pies descalsos

De los rumores, claro está, ni una mención, salvo los comentarios de su inmensa cantidad de seguidores, más de 77 millones, que les dejan sus mensajes de aliento. Pero también hay lugar para visibilizar su costado solidario. Se trata de la obra de la fundación Pies descalzos, creada en 1997 e inspirada en su tercer álbum. En este caso la referencia fue para tareas del equipo de oftalmología ayudando a los más chicos en la ciudad de Cartagena.

La agenda nutrida de Shakira la llevó de viaje junto a sus hijos -y sin su marido- por Ibiza y luego la llevó por primera vez en la alfombra roja de Cannes, donde cautivó a paparazzis y curiosos con su belleza y su simpatía. Las esquirlas retroactivas de la supuesta crisis también alcanzaron a su presencia en la ciudad francesa y tampoco se salvó su último single. Es que en algunos versos de “Te felicito”, la colaboración con Rauw Alejandro estrenada el 21 de abril, muchos vieron algunos dardos para Piqué: “Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebalsó el vaso”, canta la nacida en Barranquilla y muchos pensaron automáticamente en el futbolista.

El look de Shakira en Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Más allá de este gran momento profesional, la colombiana podría afrontar en las próximas semanas una cita con la Justicia. Tras casi tres años de indagaciones y uno de haber solicitado un último recurso para evitar ser juzgada por supuesta evasión de impuestos en España, la Audiencia de Barcelona desestimó la solicitud hecha por Shakira y ratificó que la cantante deberá ir a juicio para responder por este y otros cinco delitos, aun cuando el tribunal no ha fijado una fecha.

De acuerdo con la Fiscalía de ese país, la colombiana fue responsable de defraudar a la nación por 14.5 millones de euros entre los años 2012 y el 2014, mientras su equipo de abogados argumentan que para la época vivía en Bahamas y su estadía en el país europeo no superó el plazo de tiempo que la obliga a tributar. Mediante un comunicado emitido por la acusada después de conocer la decisión, ella y su equipo de abogados advierten que van a continuar el proceso para demostrar su inocencia.

