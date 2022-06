¿Realmente está interesado Henry Cavill en Shakira?: la verdad sobre el video viral

La verdad sobre los rumores de una presunta relación entre Shakira y Henry Cavill, sus seguidores quedarán decepcionados. Tomada de redes sociales @shakira y @henrycavill

Las redes sociales son el lugar perfecto para que los rumores y las teorías conspirativas tomen mayor relevancia, gracias a los incautos internautas que existen en la red. Es por eso que desde que se conoció el video en el que Henry Cavill se ve bastante atraído por la presencia de Shakira en un evento al que supuestamente ambos hicieron presencia se han tejido un sinfín de teorías.

Sumado a esto, se incrementaron las especulaciones sobre la ruptura entre la cantante colombiana y el astro futbolero, Gerard Piqué, por una aparente infidelidad del deportista con una modelo de 20 años, que además se avivaron por la canción que estrenó junto a Rauw Alejandro llamada ‘Te Felicito’, que relataría lo ocurrido con el español.

Los usuarios de redes sociales se han afirmado que, gracias a estos hechos, ven cercano un aparente romance entre uno de los actores más atractivos de Hollywood y la artista que puso al mundo entero a bailar al ritmo de sus caderas. Sin embargo, hubo quienes que no creyeron en la autenticidad del video que se viralizó y encontraron algunas inconsistencias.

“¿Ella es Shakira?”, preguntó el actor cuando volteó a mirar a la colombiana y lanzó una sonrisa con picardía, mientras concedía una entrevista a una periodista, cuando de repente su atención se centró en el arribo de la colombiana.

El actor se distrajo cuando concedía una entrevista y llegó la cantante al lugar

Sin embargo, esta grabación que empezó a circular en las redes sociales desde hace algunos días corresponde a un episodio de 2015, en el estreno de la película ‘Operación U.N.C.L.E.’, donde coincidieron Henry Cavill y Shakira y no como algunos medios aseguraron que se presentó en el estreno del reality Dancing with myself.

Cabe recordar que para ese estreno, la colombiana lució un atuendo casual compuesto por un pantalón ceñido y con corte hasta la cintura con una blusa en strapless color rojo con boleros y un nudo en la parte del frente, que complementó con unas botas caña baja en color negro, de plataforma y tacón. En ese evento hizo presencia Nick Jonas, quien la acompaña como jurado.

Cantantes, Shakira y Nick Jonas en la alfombra roja del estreno de Dancing with myself.

Otra de las falsas afirmaciones que circularon este 2 de junio en redes sociales tiene que ver con el hecho que la cantante empezó a seguir al actor en su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, es un hecho que no se puede confirmar fácilmente, pues las celebridades se conocen hace varios años.

Imágenes confirmarían que Shakira ha comenzado a seguir a Henry Cavill, después que el actor demostrara interés en la cantante. Tomada de Twitter.

De otra parte, también siguen creciendo los rumores de una separación de la cantante y el futbolista español, Gerard Piqué, con quien sostiene una relación de más de 12 años y tienen dos hijos: Milán y Sasha. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a esta situación, lo cierto es que podría tratarse de un rumor más que empaña la vida de los implicados.

Finalmente, llegado el caso de que se confirme una ruptura entre la cantante y el futbolista, existiría otro impedimento para que la colombiana llegue a robarse el corazón del actor, ya que Cavill sostiene una relación con Natalie Viscuso, desde hace poco más de un año.

SEGUIR LEYENDO: