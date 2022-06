Te contamos: qué está pasando entre Shakira, Piqué y por qué involucraron a Chris Evans

Los rumores indican que Shakira y Piqué podrían estar pasando una crisis debido a una infidelidad (Foto: Getty Images)

Las redes sociales han explotado debido a que la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué podrían estar en una crisis a causa de que uno de ellos fue infiel. El rumor, del cual no hablado ninguno de los dos, lo dio a conocer un medio español.

De acuerdo con la información difundida en el podcast Mamarazzis, Piqué habría sido infiel a la artista con una modelo de 20 años. Luego de que la noticia se extendió por la red, internautas comenzaron a seguir de cerca los pasos de la famosa intérprete, ligándola con dos reconocidos actores internacionales que han salido en películas de superhéroes.

Primero, se viralizó un video que captó el momento en que Henry Cavill se distrajo viendo a Shakira durante una entrevista, pero se especula que el actor que da vida a Superman no es el único interesado en la cantante, ya que al parecer también ha captado la atención de Chris Evans, el actor que interpretó al Capitán América.

El actor Chris Evans comenzó a seguir a Shakira en Instagram (Captura: Instagram/@chrisevans)

Las especulaciones comenzaron luego de que usuarios de Instagram reportaron que Evans la comenzó a seguir en en esta red social, después de que salió a la luz el posible alejamiento con el futbolista español. Cabe mencionar que el actor estadounidense, quien tiene más de 15 millones de seguidores, sigue a pocas personas.

Entre las 211 cuentas que sigue están principalmente figuras del mundo del cine como directores, actores y actrices. Algunos de sus seguidos son Eiza González, Jennifer Aniston, Jessica Alba y compañeros de reparto en Marvel como Robert Downey Jr. Shakira es de las pocas personas del ámbito musical a las que sigue en Instagram.

Ante la situación miles de personas han hecho comentarios como: “No pasó ni un día desde que salieron los rumores sobre Shakira/Piqué que Henry Cavill y Chris Cavill ya la siguieron, el verdadero quien pudiera”, “de una vez sigue a Chris Evans y hoy Chris Evans comienza a seguirla también. Shaki, te analizo, te observo, te analizo y te respeto” o “Pique y Shakira ya es historia, ahora ella tiene para elegir entre Chris Evans y Henry Cavill”.

Shakira reaparecíó recientemente en el Festival de Cannes. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Qué ha hecho Shakira recientemente

Tras varios años de pocas apariciones públicas, la colombiana ha reaparecido en un programa televisivo estadounidense y en la más reciente edición del Festival de Cannes, donde lució un entallado vestido negro con un apertura que dejó al descubierto sus piernas.

Internautas especulan que la canción de Shakira, "Te Felicito", podría tratar de su situación con Piqué (Foto: EFE/Miguel Rajmil/Archivo)

Además, sigue vigente en la escena musical. Una de sus más recientes temas es Te Felicito, una canción que lanzó en colaboración con Rauw Alejandro y que ha causado revuelo tras la viralización de los rumores de distanciamiento con Gerard Piqué.

La letra de la canción es lo que ha llamado la atención, ya que muchos tienen la hipótesis de que habla acerca de la situación con el deportista. Uno de los versos dice: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”.

De ser ciertos los rumores, Shakira se habría distanciado de Piqué tras más de un década juntos. La cantante y el futbolista, quienes se conocieron en el rodaje de la canción Waka Waka durante el Mundial de Sudáfrica en 2010, tienen dos hijos en común: Sasha y Milan. Sin embargo, hasta el momento no han hecho declaraciones.

