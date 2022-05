Fuerte cruce en vivo entre Gerardo Romano y un periodista: “Hacés un papel lamentable”

Gerardo Romano Furioso Con Un Periodista (Video: "Es domingo, estamos a tiempo", América)

Gerardo Romano es quizás uno de los actores que más se compromete a la hora de discutir su ideología partidaria, que es afín al oficialismo. En este sentido, acepta muchas de las invitaciones que le hacen para debatir en programas políticos y no tiene reparos para enfatizar su postura. Así lo hizo, una vez más, en el programa Es domingo, estamos a tiempo, que se emite por América. Allí, tuvo un fuerte enfrentamiento con el periodista Mariano Yezze.

Todo comenzó cuando ambos debatían el origen de la fuerte inflación en Argentina. “El primer gobierno de Néstor (Kirchner) estuvo relativamente bien ¿Después que pasó?”, planteó Yezze. A lo que Romano respondió: “Y, la oposición hace su trabajo. Después vino en el 2008 la 125 (en referencia a la resolución que implicaba retenciones a la soja y sus derivados)”.

En ese momento, el conductor lo quiso interrumpir, pero el actor se mostró firme. “Pará un momento, Hernán va a estar de acuerdo, ¿cuándo renace la inflación en Argentina?”, expresó señalando al otro panelista, que asintió sus dichos. E insistió: “En el 2008 con los hijos de p...de los productores que desabastecieron al pueblo argentino”.

Mariano Yezze y Gerardo Romano tuvieron un acalorado debate por la inflación

“Pero el único que te liquida divisas es el campo”, justificó Yezze. En ese momento, el actor repitió las palabras de su interlocutor con una voz burlona. “Para llenar las arcas del Banco Central necesitás al campo”, siguió el periodista. “Pero para llevarse la guita por el Río Paraná a Europa...”, lo cruzó Gerardo. A lo que el conductor acotó: “¿Y el dinero de la corrupción que se fugaron también?”. Lejos de quedarse callado, Romano continuó contestándole: “¿De quién?”. “De todas las causas de corrupción que hay, por ejemplo, la ruta del dinero K, la historia de los cuadernos...”. Entonces, el integrante de El Marginal se envalentonó: “La ruta del dinero K terminó, lo de los cuadernos me extraña que seas abogado y digas semejante burrada. Que las fotocopias puedan ser prueba...me extraña que un abogado diga una burrada tan grande”.

Manteniendo la calma, Yezze justificó: “Tenés empresarios procesados y arrepentidos, tenés la causa vialidad direccionada. Gerardo, vamos, de uno y otro lado. no te estoy direccionando, te estoy llevando para que...”. Pero fue esa última frase la que detonó una fuerte respuesta por parte del actor. “¿Llevando a dónde? No me podés llevar ni a la esquina ¿Qué me vas a llevar, bol....?”.

Entonces el periodista le preguntó si no le gustaba el programa que hacía por la noche con Baby Etchecopar. “Hacés un papel lamentable, no me gusta”, enfatizó Romano. “Bueno, pero eso lo decís vos”, le respondió su interlocutor. “Y sí, claro, si estoy yo hablando acá ¿o vs a alguien más?”, le retrucó. Y cerró: “El programa es lamentable, Baby me dio una gran mano con algo altruista, fue filantrópico lo que hizo. Y lo aprecio, se lo agradezco y no tengo ningún problema con él, pero vos como actor ahí no tenés una carrera”.

Días atrás, Romano también había sido noticia por sus exabruptos al hablar de la fiesta en Olivos y la presidencia de Macri. “Es un pelotudo Alberto Fernández por haber hecho eso. Un recontra pelotudo. Pero no es un hijo de puta”, había dicho en Radio del Plata. Además, había trazando un paralelismo entre su personaje de la serie El Marginal, el director de la cárcel Sergio Antín, con el ex presidente de Cambiemos. “Hacés un personaje detestable, que nos da vergüenza ajena”, le planteó el conductor de Platea Baja. “¿Estás hablando de Macri? Un inútil que da vergüenza ajena, pensé que hablabas del ex presidente”, ironizó Romano.

SEGUIR LEYENDO: