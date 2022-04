Rocío Marengo habló de su deseo de ser madre y reveló si su pareja es parte del proyecto

Rocío Marengo habló del tratamiento que hace para ser madre

Rocío Marengo habló de los rumores que aseguran que se habría separado de Eduardo Fort y además de aclarar que está muy bien con su pareja, se refirió al tratamiento que inició para poder ser madre y aseguró que tener un bebé es su prioridad y que si pudiera, cambiaría todo lo que construyó en lo laboral a cambio de cumplir su sueño.

“¿Para cuándo?”, le preguntó a la ex Masterchef el cronista de Socios del espectáculo en referencia a si se convertiría en madre y ella sonriente respondió que “pronto”. Luego siguió: “Ahí estamos con el tratamiento, contenta, feliz, disfrutando y tratando de calmar la ansiedad porque hay cosas que no dependen de uno y lo hace Dios”.

Así mismo, la mediática aseguró que ser madre es el deseo más grande de su vida: “Ahora estoy bien con mi trabajo, cambiaría todo lo que construí laboralmente por este sueño. Tener un hijo es mi desafío, mi motor, ojalá salga bien el tratamiento y pueda darles la noticia, me encantaría”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Al ser consultada sobre si estaba separada de Eduardo Fort, aseguró que no: “Lo amo, a esta altura de la vida uno ya conoce a la otra persona y se entiende, se elige, sé que yo tengo un segundo lugar porque él tiene hijos (Macarena, Angelina y Pietro, fruto de su matrimonio con Karina Antonialli)”. A su vez, aseguró: “Mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa, estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mi con mi proyecto y afrontó este camino”.

Hace unas semanas Rocio había sorprendido con un anuncio en sus redes sociales: “Feliz, paso a paso, voy por vos bebito mío”. Y luego de que un seguidor le preguntara si iba a ser mamá, Marengo agregó: “Sí, sí. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”.

Anteriormente había dicho que no tenía reparos en encarar sola el proyecto de la maternidad a pesar de estar en pareja con el heredero de la fábrica de chocolates: “Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”.

“Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”, agregó.

Además aclaró que su hijo llevaría su apellido, y explicó la razón de manera contundente: “¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y a mi bebé y a mí nos acompañará mientras esté en pareja”.

