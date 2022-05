“Tocate la silla”, el gracioso video de Migue Granados que emocionó a su padre

En sus redes Pablo Granados suele subir videos graciosos que él protagoniza, esta vez eligió mostrar el talento de su hijo

“Lo que se hereda no se roba”, “De tal palo tal astilla”, “El fruto no cae lejos del árbol” estos y otros dichos populares sirven para demostrar como muchas veces los descendientes imitan, se parecen, comparten e incluso en algunas ocasiones superan aspectos de sus padres. Todo esto se comprueba al observar el desopilante video que Migue Granados grabó junto a dos amigos. Con escasos recursos, pero un talento único saca la carcajada. Compruébelo el lector:

Pablo y Migue Granados

Distendido, en el patio de una casa, con apenas una silla modelo California como elemento de apoyo, Migue logra un momento de humor único. Sus amigos le piden “tocate la silla” y él interpreta un “solo” de guitarra tan perfecto, que más de un seguidor preguntó si era cierto. El momento es tan divertido, que fue Pablo Granados, su padre lo divulgó en su Instagram y acompañó el video con unas palabras que dejaban ver su amor paterno pero también la admiración por el talento de su hijo/colega. “TOCATE LA SILLA. Hoy voy a postear este video de mi hijo Migue Granados porque me parece una hermosura. Se puede hacer humor con pocos recursos? Claro, tenés que ser talentoso así. Le llamo UNA BOLUDEZ HECHA PERFECTA. Te amo monstruo del futuro”, le escribió.

"Sí, soy músico. Pero también es músico Paul McCartney. Y también hay mucha gente que se dice humorista y es humorista Olmedo. Son palabras muy grandes, no se si son adjetivos o sustantivos. Sí, calculo que soy músico. Pero como hoy en día es muy fácil ser músico, no sé si soy", afirma Migue Granados

Después de reconocer el talento de Migue, Pablo que de hacer humor sabe y mucho siguió con una reflexión: “Podés reírte con una sketch con actores, guion, vestuario. Podes hacer reír contando un chiste. Podes crear una situación cómo esta y lograr lo mismo. Lo importante es que esté perfecta”.

El posteo se lleno de “me gusta”. Casi 60 mil personas vieron el video pero además muchas escribieron comentarios elogiosos como “Migue es un genio, Pablito, fuiste buen maestro!!! El talento viene de él mismo, es innato”, “Tiene el carisma del abuelo paterno y la chispa y humor del padre, un fenómeno!!!“, ”Qué gran hijo hizo un gran padre”. El efecto está tan bien logrado que hasta algún desprevenido lo felicitó por esa maravillosa versión “tocando la silla” que Migue hizo de “Durazno sangrante”, el maravilloso tema de Spinetta.

Migue, Mery y Pablo Granados. Migue cuenta que su padre es "muy exigente y profesional"

En una entrevista que le realizó María Laura Santillán, Migue Granados contó un poco cómo es el vínculo con su padre. “No es que hablamos todos los días `escuchá papá me acaba de picar un…`. Sí, más vale. Sí, sí, me pesa. En ese momento más que ahora, pero no porque lo quiera menos sino porque ya me siento más independiente”. También narró la peculiar manera que inventó su papá para convencerlo de no comprarse una moto: Yo quería comprarme una súper moto, en un momento estaba re fan de eso. Y mi viejo no quería entonces hizo una jugada muy szifronesca, muy Simuladores, utilizando el golpe por choque. En 2000 hubo una campaña de tránsito que era frenadas, choques, masas encefálicas sobre pavimento, y te digo que garpaba. Mi viejo me llama y me dice “mirá, voy a pasar una pierna del otro lado de la baranda del balcón”. ¿Con video?, preguntó María Laura Santillán y él contestó: Sí, con video. Y en el momento que hace eso corta el video. Lo llamo y no me atiende por 10 minutos.Yo estaba tipo tuc, tuc, tuc. Me atendió y como con la campaña de choque me dice bueno “viste, eso mismo voy a sentir yo cuando andes en la moto por Panamericana”. Y andá a la concha de tu madre.

Sobre si ser hijo de su papá lo ayudó o no en su carrera, Migue se sinceró: A veces cuando me dicen “vos estás acá por tu papá”. Mi viejo me pudo abrir una puerta pero tampoco es el dueño del país. Hace 15 años que labura el chabón. No lo digo por mí, lo digo defendiendo el gremio “hijos de”, finalizó. Los que seguimos su humor desde “Peligro sin codificar”, o sus personajes en la radio como Martincito el niño gorila, no dudamos que si bien Migue pudo haber heredado el talento de su padre, él logró formar su propio camino. Quizá por eso, su padre al ver las producciones de su descendiente debe cambiar el “hijo e’ tigre” por un “padre e’ tigre”.

Pablo y Migue Granados logran arrancar carcajadas con pocos recursos pero mucho talento

