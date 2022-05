El romántico posteo de Fito Páez por el cumpleaños de su joven novia

Se conocieron en Facebook, ella comentó una foto de él con un “¡Matás!” y él le contestó el mensaje (@eugekolodziej)

Como buen músico, a su novia Eugenia Kolodziej, Fito Páez ya le escribió “Tu vida, mi vida”, una canción donde asegura que “sin ella yo no vería el sol” y que “tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón”, pero hoy la muchacha cumple años y él le dedicó un mensaje lleno de amor y enamoramiento en su Instagram. “Feliz cumple Euge de mi corazón! Fuente de toda alegría y amor! Que todo lo que desees se cumpla y seas feliz! Te amo fuerte compañera del viaje! Todo mi amor, siempre. F.” Acompañó sus palabras con una foto de ambos en el Bernabeu, el estadio del Real Madrid. El posteo pronto se llenó de más de quince mil “me gusta”, entre ellos el de Lali Espósito.

El romántico posteo con foto incluida que Fito le dedicó a su novia por su cumpleaños

El rosarino y la actriz hace más de siete años que están juntos y pese a la diferencia de edad -27 años- se los nota felices y enamorados. Cuando él cumplió 59 años fue ella la que le dedicó un romántico mensaje en sus redes. “Hoy cumple años él. Mi amor, mi compañero, mi tantas cosas a la vez, y se merece todo el amor y lo mejor del universo porque es lo más hermoso de todas las galaxias infinitas. Feliz cumple Mor! A tu lado siempre. Te amo”.

Eugenia, alias "la polaca", también muestra en sus redes el amor por el músico

Klodziej en varias ocasiones compartió fotos de su intimidad con el rosarino. Hace poco mostró cuando, mientras estaban tirados en la cama, ella le preguntaba “si conocía un plato italiano que inventé en el momento y lo fue a googlear”. Divertida, grabó cómo Fito buscaba sin éxito en la computadora una respuesta adecuada a la sugerencia de su novia. En otra ocasión fue el músico que subió una foto donde se ve cómo la muchacha le recorta la barba y él le declara: “¡Gracias por cortarme la barba estos últimos 7 años de amor y aventuras! Te amo fuerte”.

Con la relación con su novia consolidada, Fito también mantiene una relación amistosa y cómplice con sus ex parejas. Lo mostró el año pasado cuando Romina Ricci, su ex y mamá de su hija, Margarita, participó en Showmatch. La actriz hizo una imitación desopilante del músico quien lejos de enojarse la avaló con un gracioso mensaje grabado que mandó desde Los Ángeles. “Lo de mamá, ya se le va a pasar. Viste cuando papá se viste de mamá con tacos y polleras. Mamá es papá y papá es mamá. No importa. Lo importante es que te amamos y es la familia que te tocó”, dijo demostrando que a veces las parejas se terminan pero el buen vínculo no.

Fito Páez junto a Margarita, la hija que tuvo con Romina Ricci

Hace una semana, Fabiana Cantilo fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura Porteña y Fito emocionó a todos con las palabras que le dedicó. Ambos fueron pareja durante una década desde 1980 a 1990. Fito apareció de sorpresa y sus palabras emocionaron a todos. El artista especialista en hacer cantar a las multitudes logró enmudecer a todos los que participaron en el acto y a más de uno le “piantó un lagrimón”. Estas fueron sus palabras. Vale la pena tomarse unos minutos para leerlas y disfrutarlas:

Fito Páez es conocido por el buen vínculo que mantiene con todas sus ex parejas

Fabiana Cantilo es una de las grandes compositoras de la música argentina. Su voz de terciopelo embrujó a generaciones y supo ser la chica más brava del lugar, aún lo es, doy fe de eso. Mujer de armas tomar, no sería este un innecesario recurso metafórico, ni siquiera una licencia poética.

Fabiana es una mujer libre, aquí un punto de inflexión política, en este intento de retrato imposible de nuestra diva en cuestión.

Cuando uno dice “libre”, la gente se codea, suelta su risa nerviosa y le surgen ganas irresistibles de encontrar el truco. Porque eso, para el sentido común, es una entelequia o una utopía. La señorita Cantilo ha peleado por ese espacio, han brotado flores en esa lucha.

¿Para qué sirven estas personas, se preguntará un rosquero político, o alguien que sea capaz de morir en el intento de demostrar el parasitismo de estos seres poéticos mientras ganan su dinero indignamente en un medio de comunicación? Estos sujetos atentan contar el falso bienestar del orden y no son útiles a la máquina productiva de idiotas. Sirven para un único objetivo para el bine común, hacer del mundo un lugar digno de ser vivido.

Fabiana Cantilo pertenece a la tribu de la gente que nace, desea y muere, pero aparte pone a cantar y bailar a su pandilla. Es una chamana moderna, necesaria, fundamental, porque nos recuerda siempre lo más importante, que es acompañarse con amor y humildad en el corto trámite de la vida. El tamaño de su espíritu es el de su generosidad.

Dueña de infinidad de virtudes, posee entre tantas cualidades, la posibilidad de charlar de infinitos temas a la vez sin perderse en el camino. Necesita de interlocutores atentos que puedan seguirle el ritmo. Tarea para pocos.

Para los no dotados en esta materia, Fabiana Cantilo, de no me acuerdo cuántos apellidos, nos brinda un solo y exclusivo atajo: aprender esta técnica de manera excluyente, nos intima a estar atentos a su intrincada y no por ello menos efectiva moviola imaginaria. En este dispositivo de altísima complejidad se entrelazan relatos de los más diversos géneros, con la característica de que el desprevenido interlocutor no estaría en ningún caso en dominio de posibilidades futuras de los probables alcances de relatos escuchados.

Diría Fabi, entonces: “Una vez que te limpies el sarro de los dientes, deberíamos teletransportarnos hoy a las cinco de la tarde a Capilla del Monte, porque el sol se esconde a las 5 y la luna no tiene agua, los ovnis no bajan con la lluvia. Entonces, si Do es la primera nota de la escala, y 5 es mayo en el calendario o sea mayo, que es mes cinco, más dos, que es uno en la escala, es seis. Más cinco, porque yo soy sol en 5, es once, menos tres, que es padre, hijo y espíritu santo, da ocho. El 8, acostado, es la cinta de Moebius, o sea que somos el infinito. Todo encaja, ¿entendés?”

Argumento irrebatible: nadie puede aburrirse nunca al lado de esta deidad argentina. Su risa retumba en todos los espacios del mundo, tan sonora, inconfundible, irradiando alegría y comunión.

Fabiana de Troya, conquistadora de corazones, compositora errática y precisa, la que una noche haciéndonos esperar con los dientes temblando de miedo en una banda, porque hacía tres días con sus noches no aparecía por ningún lado, nos hizo temblar a todos de emoción, a los pocos minutos de iniciado el concierto, irrumpiendo en el escenario, bailando por todo el espacio, creando un clima de pura poesía que cambió la atmósfera de todo el teatro.

Fabi es atmosférica, los lugares se transforman ante su sola presencia. La Fabi que me sacó de la cama en aquellas tardes interminables de dolor, me trepó a un Fíat rojo y me llevó a ensayar La la la en la salita de la cortada La Mar en Caballito.

Fabi, la lúcida, “ese tipo es un careta”, y lo era.

Fabi, la heroína de su propia leyenda, que se abría paso entre maleantes, adorada como princesa intocable, venerada por hombres y mujeres más duros del lugar, que podía ser el Harlem o el Bar Beirut de la calle Canning en los años 90, o un estudio de grabación, o en nuestra propia casa en Estomba y La Pampa.

Ella siempre porta un argumento, nunca querés tenerla en contra, es una batalla perdida, lo mejor con Fabi es siempre entregar las armas en el primer minuto. Ella sabrá muy bien qué hacer con todo eso.

Fabi, hija adorada de su padre, el Mono Cantilo, persona cálida, gran escultor. Fabi, cuando una persona le hable y usted no entienda, no se precoupe, esa persona no se sabe explicar, decía. Así era el Mono.

Fabi, la hija de Silvina, la mujer moderna argentina por excelencia. Usó las primeras minifaldas muchísimo antes de los años 60. Parte del desparpajo de Fabiana viene de Silvina Luro, poetisa de fuste, la Fabi escultora, bailarina, cantante, compositora, la nieta de Totó, mujer inefable, Fabi, sobrina del Vasquito con quien aprendió sus primeras zambas en un campo bonaerense.

La Fabi artista que hoy nos convoca, hija pródiga de la Ciudad de Buenos Aires, de espíritu noble, mujer legendaria antes de nacer, la de los cien apellidos, la que me dictó tantas canciones en silencio, la que conecta con cada partícula viviente, hada cósmica, hermana de todas mis vidas, cleopatra porteña, chica sexy, la que desandó sus adicciones con la frente en alta, la novia de los tres novios, devota del Cuchi Leguizamón, la que conoce todas las canciones de Los Beatles, la que le da lo mismo quién sea que tiene enfrente suyo, pidiendo comida disfrazada de vikinga filmando clip en un restaurante.

Fabi, la que preguntó con vehemencia absoluta de quién es el portaligas, sabiendo la respuesta definitiva aún antes de formular la pregunta.

La única persona con quien Charly García se dignó a improvisar y con quien dejar melodías inolvidables en nuestros corazones en la primera toma, cada vez que se juntaban en el histórico departamento de Coronel Díaz.

Fabi mágica, tantas Fabis, tantas vidas, tantas canciones, tantos amores y esplendorosa, llena de amor, artista por naturaleza, amante, novia, mamá, hija y compañera entrañable, quiera dios seguir bendiciéndote, porque mucho de lo bueno que existe en este mundo, existe gracias a vos.

Por supuesto, ya estoy harto de esto, me agotó, no sé para qué fui convocado en este lugar tan extraño, ni en nombre de quién. Sin embargo, una pregunta quiero que quede en sus oídos una vez terminadas mis formulaciones pseudoacadémicas en este espacio de la alta política argentina. Una pregunta sencilla y espero respuesta pública: ¿para qué me llamó, Fabiana?

Fabi de oro.

