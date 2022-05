Juana Repetto reveló si está o no separada de su marido, Sebastián Graviotto

Sebastián Graviotto y Juana Repetto

Si algo sabe Juana Repetto es enfrentar rumores y hacer un excelente uso de las redes como medio de comunicación. En rumores hace años que está “curtida”. Desde adolescente afronta con humor y sinceridad la habladuría acerca de la paternidad de Ricardo Darín. Tanto que, como reveló el actor, ella misma se lo contó y hasta le mostró una página de internet dedicada al tema. Por otra parte desde el nacimiento de su primer hijo, Toribio y con la llegada del segundo, Belisario se transformó en una verdadera influencer de la maternidad. Desde sus redes comparte situaciones cotidianas donde a través de fotos y videos, se la ve entreteniendo a sus hijos, contando una receta fácil para preparar una torta o mostrando la impactante filmación del momento en que su segundo hijo llega al mundo.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a su hijo Belisario el día del parto

Con este bagaje entre rumores del pasado y su capacidad como influencer, Juana no teme enfrentar las preguntas de sus seguidores aunque sean incómodas o desubicadas. Esta vez y nuevamente debió enfrentar el rumor de que se encuentra separada de su pareja, Sebastián Graviotto. Como Juana no suele publicar fotos junto a su pareja, los “detectives de internet” vieron en esto una clara señal de separación y no de que quizá, simplemente, no quieran compartir esos momentos.

Quizá aprovechando el día feriado y porque más gente tuvo tiempo de circular por las redes, Juana decidió interactuar con sus seguidores y habilitó las preguntas y respuestas. Aunque el intercambio fue ameno en un momento, un seguidor le preguntó con agresividad “¿Por qué no decís que estás separada?”. Como “una imagen vale más que mil palabras”, la hija de Reina Reech subió un mini video en el que se ve a su marido vestido de modo casual, recostado entre almohadones y mirando su celular. La imagen fue tomada en la casa que comparten. Sebastián está junto a un enorme ventanal desde el que se ve un parque con el césped impecable, de esos estilo alfombra y que más de un “canchero” de la C debe envidiar.

Juana Repetto y un posteo contundente sobre su situación matrimonial

No es la primera vez que Juana desmiente la separación de su marido. En febrero de este año, una seguidora le preguntó si se había separado a lo que contestó con una foto de su marido y su hijo mas pequeño y un tajante “Por ahora... no.” A los pocos días del nacimiento de Belisario, se tomó con humor los rumores de separación. Posteó “No, no estamos separados... Pero estamos charlando muy seriamente” y compartió la imagen de una conversación con su esposo via WhatsApp en la que se comunicaron mediante divertidos stickers.

Juana y Sebastián Graviotto se casaron el 10 de noviembre del 2020. En esa oportunidad, con un mensaje de amor y humor anunciaban la noticia: “Nos casamos, viejo... Si sobrevivimos al encierro”. Hacia el final de su mensaje, la actriz dictaminó: “Quedate con quien te banque en cuarentena”, decía.

La madre de Toribio y el ex Gran Hermano y sobrino de Silvia Süller se casaron con muy bajo perfil y ante poquísimas personas pero Juana divulgó la noticia en sus redes. Escribió: Y bue, ya estamos arrobando a su marido. Nuestra idea original era hacer el civil en septiembre y el sábado que viene era nuestra fiesta de casamiento. Como a todos, se nos pudrieron los planes, creímos que no podríamos si quiera hacer el civil este año y lo logramos. Solos con nuestros testigos, no pudo venir la familia ni toda la gente querida que hubiésemos querido... pero terminaremos de ponerle el cierre con una linda e intimísima juntada familiar. Finalizó”.

El casamiento de Juana Repetto y Sebastián Graviotto en la Comuna 14

Una semana después realizaron un festejo al aire libre y nuevamente Juana eligió sus redes para explicar que alrededor de 40 personas asistieron al evento. No hubo bartender ni catering porque la pareja priorizó tener más invitados en lugar de empleados, ya que en ese momento no se podía reunir demasiada gente para evitar el contagio del coronavirus. “Es algo re chiquitito con la familia y los amigos, pero igual lo armamos tipo lindo. No hay catering, ponele, porque si había una persona con eso era un invitado menos. No hay barra porque eso también era una persona menos. Es todo autoservice. Hay vino, champagne, birras y comida: agarrás lo tuyo y chau”, explicó en las redes. Ayer, nuevamente desmintió la separación de su pareja.

