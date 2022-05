Wanda Nara confesó la mayor locura que hizo por un ex: “Terminé en la comisaría toda una noche”

Wanda Nara se sometió a un cuestionario de sus seguidores en Instagram

Cada vez que Wanda Nara se somete al juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, siempre da que hablar. La empresaria no tiene pelos en la lengua y no tiene reparos a la hora de contar algunas intimidades sin miedo al que dirán. En este sentido, en las últimas horas eligió algunas de las consultas que recibió y respondió sin filtro, incluso revelando una polémica anécdota en la que estaría involucrado Maxi López, padre de sus hijos mayores Valentino, Constantino y Benedicto.

Todo comenzó cuando un usuario quiso saber hasta dónde llegaría por amor. A lo que la mediática contestó haciendo mención a una particular situación que vivió con su ex, aunque sin nombrarlo. “Un ex cometió un accidente hace muchos años y me pasé rápido de asiento, dije que manejaba yo”, comenzó contando. Y contó cómo finalizó la situación: “Terminé en la comisaría toda una noche. Y con una causa y más pericias policiales y mil cosas. Pero él pudo presentarse a tiempo en su club y salir del país (era famoso). Esa soy yo”.

La anécdota de Wanda Nara con un ex

En este sentido, la mediática pudo referirse a dos hechos puntuales que en el pasado se hicieron públicos. El primero ocurrió a principios de 2008 en Villa Carlos Paz, cuando el auto en el que viajaba arrolló a una persona que viajaba en una moto, que sufrió algunas heridas. En ese momento hubo versiones cruzadas sobre quién iba manejando la camioneta en el momento del siniestro.

En tanto, el segundo episodio ocurrió en 2012, mientras estaba radicada en Génova, Italia junto a su entonces esposo. En aquel entonces, tuvo un pequeño accidente mientras manejaba su Porsche blanco. “Noooooo, mi preferidooooo. ¡Qué palazo me peguéeee! Estoy de rachaaa”, tuiteó en esa oportunidad junto a una imagen de su lujoso auto un tanto machucado. En ese momento, la mayor de las Nara también hizo referencia a la actitud que había tomado Maxi: “¡¡Mi marido es lo mássss, sólo eso les digo!! ¡¡¡Sos un amor, López!!!”. Sin embargo, pese a estas especulaciones, no se sabe exactamente a qué hecho puntual se refería, pero sí es claro que la anécdota involucraría a su ex marido.

Por otra parte, Wanda también se hizo tiempo para responder otras consultas de sus seguidores. En esa línea, uno de ellos le preguntó cuándo vuelve a la Argentina. “Muy pronto, no puedo esperar a contarles todo. No aguanto”, respondió misteriosa. Además, contó cómo hace para manejar la exposición: “Mi vida privada es privada. Me cuesta hacer amigos nuevos, mantengo los de siempre. Cambio de ciudad, de trabajo, pero los de siempre quedan por siempre. Separo compañeros de trabajo temporarios, donde soy la más divertida, cordial y leal. Pero la amistad real son los de siempre”, destacó. Además, entre otras tantas consultas, le preguntaron cuándo va a escribir un libro. “Voy a pensarlo”, acotó.

Por último, respondió algunas preguntas de sus hijos: “¿Quién tiene tu caracter?”. Sin vueltas, Wanda respondió: “Isi y Coki”. Y se mostró orgullosa cuando le consultaron sobre el vínculo que tienen sus cinco hijos: “Tienen la relación más hermosa que jamás imaginé. Son hermanos amigos, tan hermosos, muy unidos. Retamos a uno y le caen lagrimitas a todos. Eso nunca lo vi en mi vida, me dan mucho orgullo”.

