Chanchi Estévez quebró en llanto al hablar de su hijo en El Hotel de los Famosos: “Me emociona mucho”

El exfutbolista escribió una carta para su hijo de 5 años y no pudo contener las lágrimas, al igual que sus compañeros

Cada vez quedan menos participantes en El Hotel de los Famosos, y ya superaron las diez semanas en la competencia. La distancia con sus seres queridos empieza a pesar a nivel emocional, y la mezcla de sentimientos quedaron expuestos el miércoles por la tarde, cuando El Chino Leunis les pidió que escribieran una carta a puño y letra para la persona que más extrañen. Chanchi Estévez no pudo contener el llanto al momento de leer las palabras que le dedicó a su hijo, Noah, de cinco años.

El día comenzó con una clase de salsa con el profesor Gregorio para descontracturas las tensiones previas al desafío de staff. Más tarde Melody Luz, Chanchi, Lissa Vera e Imanol Rodriguéz se enfrentaron a una prueba física que consistió en sostener un balde cargado de arena durante la mayor cantidad de tiempo posible. Locho Loccisano no participó porque fue nominado el martes en el cara a cara por decisión de sus compañeros.

A los siete minutos y medio Imanol soltó la cuerda y se convirtió en el segundo nominado. Luego le siguió Chanchi, y en un acto de solidaridad Lissa se rindió para que Melody pudiera reencontrarse con Alex Caniggia en el sector de huéspedes, después de un día separados. Una vez definido que la única que pasaría a disfrutar de las instalaciones sería la bailarina, Leunis citó a todos en el patio y los esperó con anotadores y biromes preparadas para realizar una actividad grupal.

Chanchi Estévez leyó en voz alta la carta que le escribió a su hijo Noah

Cada uno volcó sus sentimientos en el papel teniendo en mente a quienes ansían volver a ver pronto. La ex Bandana confesó que extraña a sus dos hijas; El Emperador menconó a su hermana, Charlotte Caniggia, y a su madre, Mariana Nannis; Imanol nombró a su novia Tati, y Locho a su padre y sus hermanos. Cuando llegó el turno del exfutbolista lo invadió la emoción: “La tengo que leer? Mirá que me mata esto...¿me van a bancar?”, advirtió ya con la mirada llena de lágrimas. “Hola hijo, ¿como estás? Quería contarte que acá en el hotel tengo días buenos y últimamente no tan buenos”, decía la primera parte de la carta.

“Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Tengo muchas ganas de verte. Espero que estés bien, que me cuentes como te va en el jardín y en el fútbol. Espero una cartita de respuesta, te amo hijo y lo sabés. Como vos me decís: ‘Yo te amo más’”, continuó. Y cerró: “Sos mi vida, y lo mejor que me pasó. Cuidate vos y cuidá a tu mamá. Te amo mucho, papá”. Quebrado por la falta del abrazo diario con el pequeño de cinco años, aseguró que lo extraña cada instante y que cuando está a punto de perder en uno de los juegos trata de pensar en Noah.

“Hacemos muchas cosas juntos, nos decimos mucho te amo, y quiero que sea una persona de bien, de trabajo, respetable, de palabra. Que sea ante todo una buena persona, eso es lo que me interesa dejarle como enseñanza”, había contado algunos días atrás. Cuando llegó la noche el ex Rácing trató de acercarse a Sabrina Carballo, con quien se casó en el reality de El Trece de manera simbólica, por mantener un gran cariño como exparejas. Incluso charlaron en otra ocasión sobre cómo harbía sido formar una familia juntos, si no se hubieran separado más de una década atrás. “Maxi es todo lo que está bien, lo adoro, pero a mí ya no me pasa nada; yo ya me divorcié, hice el divorcio exprés, él ni se enteró”, lanzó en tono de humorada en diálogo con Emily Lucius, dejando en claro que para ella la relación llegó a su fin de manera definitiva.

