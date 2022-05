Majo Martino y Locho Loccisano: de un corte de rostro a enfrentarse en la eliminación de El hotel de los famosos

Majo Martino le corto el rostro a Locho Loccisano en El hotel de los famosos (Video: El Trece)

Lunes de eliminación en El hotel de los famosos (El Trece) y en el “duelo de la H” se vieron las caras Majo Martino y Locho Loccisano. En los últimos programas del reality conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis, la periodista y el mediático se fueron acercando a punto tal de que él le propuso una cita a ella. Sin embargo, ella lo rechazó alegando que, de este vínculo, solo pretende una amistad.

No obstente, el juego les propuso una cena romántica y allí pudieron conocerse un poco más. Pero aunque Locho siguió remando en pos de un acercamiento mayor, Majo no le dio demasiado espacio. Antes de que se enfrentaran en el duelo, se dio una escena en la cama de ella, los dos acostados, pero la determinación de la periodista hizo que la situación no pasara a mayores.

“¿Estás tranquilo?”, le preguntó Martino con respecto al duelo. “Cuando estaba contra Walter Queijero, estaba más toro, ¿viste?”, le contestó Locho y amplió sus sensaciones hablando en backstage. “La sensación que tengo de ir con Majo es que, si gano, la semana que viene, no tengo con quien hablar”, dijo, reflejando la cercanía que logró con la periodista y lo lejos que se siente del resto del grupo, quienes lo rechazan permanentemente.

Majo Martino y Locho Loccisano, muy tiernos en una cama de El hotel de los famosos

“No puedo con mi inconsciente, con la fuerza o eso”, insistió Locho en la charla con Majo. “¿Cómo con la fuerza? No entiendo”, repreguntó ella. “No sé, tenía más fuerza cuando jugué contra Walter, ponele”, volvió a decir él. “¿Pero por qué? ¿Por mí o por que te querés ir?”, quiso saber la periodista. “No, porque no tengo con quién quedarme, boluda”, contestó él con sinceridad y con el sabor agridulce que le suponía enfrentarse a ella.

“¿Te digo algo? Cuando empecé a decir que te bancaba, a partir de ese momento, Martín Salwe empezó a ser un hijo de puta conmigo. ¿Pero te das cuenta vos? ¿Sos consciente de que es verdad?”, analizó Majo con respecto al humor del grupo para con Locho. “Sí, pero no me lo digas porque me hacés sentir mal”, le dijo él. “Me hice amigo de Walter, lo mandaron a la H. Me hago amigo de Majo, la mandan a la H. La verdad que ser amigo mío es lo peor que te puede pasar en esta casa”, se rió él en backstage.

“Y yo que te escribía por Instagram... Y ahora estoy durmiendo con Majo Martino”, le dijo Locho pero ella se enojó súbitamente y cortó el momento. “Callate. Salí, dale. Andá a acostarte a tu cama. Andá a dormir a tu cama, ¡ya!”, le pidió ella con firmeza, mientras él le decía que era una broma.

Majo Martino y Locho Loccisano se enfrentaron en el duelo de eliminación de El hotel de los famosos

“¿Me estás echando? ¿Qué hice, Majo?”, preguntó él, incrédulo. “Sí, porque te estás aprovechando de la situación. Si yo llego a ver después que vos te aprovechaste de mí, algo, te aniquilo”, cerró ella, mientras Locho insistía que todo se trataba de una broma. “Me pasa que acá adentro cuesta confiar en un 100 por ciento con quién hablás”, analizó ella en el back.

Un rato después, llegó finalmente el duelo: ambos debían agarrar, de a uno por vez, seis aros ubicados en el pasillo superior de la H, escalar la rampa y bajarlos para después ir embocándolos de a dos en dos en tres recipientes ubicados en distintas posiciones. Siempre de a un aro por vez. El que embocara los seis, podía escalar nuevamente hacia el pasillo para tomar la tarjeta y levantarla en el aire, señal de victoria.

Locho comenzó con ventaja, luego Majo acortó la distancia, pero finalmente fue el ex Combate quien resultó vencedor y subió hacia el pasillo sin euforia, sabiendo que estaba venciendo a “una amiga”. En los festejos, el resto de los participantes insistieron que los duelistas se dieran un pico. Y finalmente, sellaron todo con un beso. “La verdad que Locho la remó tanto que un besito le puedo dar”, dijo Martino con picardía, antes de despedirse.

