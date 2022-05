Juan Alberto Mateyko tras sufrir dos robos en su casa en la misma semana: “Sentí impotencia, no me pude dormir”

Juan Alberto Mateyko, angustiado luego de sufrir dos robos en su casa

“No me gusta dramatizar, pero en mi ausencia han ingresado y me robaron dinero. No mucho, pero me siento ultrajado. Ahora me toco a mí. Han ingresado al departamento donde vivo y amo. Dos veces. El lunes 9 y el viernes 13. Les seguiré contando”. Esta mañana, Juan Alberto Mateyko preocupó a todos cuando escribió estas palabras en su cuenta de Instagram. Es que el conductor no suele dar declaraciones públicas y mucho menos que tengan que ver con su intimidad, pero al sufrir dos hechos de inseguridad en un lapso de pocos días, decidió expresarse públicamente.

En este contexto, Teleshow fue a buscar su palabra para poder conocer aún más en detalle los lamentables episodios de los que fue víctima la última semana. “Sin llave y con todo impecable, sin dejar ningún rastro, me sacaron plata el día lunes. Yo quise creer que había sido un descuido, no me resignaba a que me habían robado”, comenzó relatando.

Pero, lamentablemente, cuatro días más tarde volvió a sufrir otro robo. “El jueves, le pedí a una amiga que trabaja en un banco si me podía acercar plata al edificio. Esa plata la traje a la radio y, al otro día, el viernes, la pongo en el mismo lugar, debajo de un sobre. Y cuando vuelvo de cenar con Palito (Ortega) el sábado a las 2 de la mañana, abro el cajón y no estaba. Ahí me di cuenta que era un afano”, comentó. Lo extraño, además, es que no le faltó ningún otro objeto de valor. “Cuando me pasa la segunda vez, empecé a ver todas las cosas que yo tengo, y no me sacaron nada, me podrían haber llevado, no sé, el microondas, la licuadora y no”, dijo.

“La pregunta es, primero, de dónde entraron. Hoy vino el jefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba y en el balcón encontró dos huellas de manos apoyadas. Esta gente entró por el edificio de al lado, pero lo raro es que no había nadie. Me dijo que puede ser que haya sido un albañil o una persona que se iba y aprovechó. Pero no es que recorrió la casa, porque está impecable, entró con medias”, continuó.

Juan Alberto Mateyko conduce "La movida de la noche", de lunes a viernes de 22 a 00 en Radio Mitre Córdoba

En ese sentido, el conductor reveló algunas de las hipótesis que barajan las autoridades policiales. “Vivo en el piso 16 y al lado hay otro departamento. Pero es muy fácil, para una persona que tenga cierta destreza, en colaboración con otra que le sostenga la mano, levante una pierna y se cruce a mi departamento. La gente de al lado se había mudado, en consecuencia al departamento lo pintaron y el oficial me dijo que puede ser alguien que estaba trabajando ahí”.

A su vez, las autoridades también bajaron otra posibilidad. “Tampoco pongo las manos en el fuego por la empleada, pero yo la quiero mucho y no dudo en que ella no fue. Pero el jefe de investigaciones me dijo: ´Lo que pasa es que usted no se dedica a esto´. Ella trabaja en muchos departamentos y viene una vez por semana, de 8 a 10, no tiene llave y toca el timbre”, explicó. En tanto, un poco angustiado, contó que hoy por primera vez se animó a asomarse al departamento contiguo. “Toqué el timbre y no había nadie. Pero estaba abierto el día que yo me iba”.

Lo cierto es que finalmente este martes por la mañana, Mateyko hará la denuncia formal: “No pueden hacer la investigación si yo no hago la denuncia, por lo tanto mañana la voy a hacer para que puedan actuar y verificar la cámara de seguridad y preguntarle a toda la gente que entró al edificio y al personal”.

Mientras tanto y pese a que ya tiene en claro que no se mudará de allí, sus sensaciones no son las mejores. “Hoy cuando me desperté, sentí violación, despojo y no me pude dormir. Después hice un relajamiento que mi hija me enseñó para respirar profundamente. A la mañana no podía hablar de la bronca, de lo poco que dormí, del stress que me haya pasado esto. En siete años que estoy en el mismo lugar, no me pasó nunca. Sentí impotencia”, remarcó.

Por último, contó que tomará algunas medidas de seguridad extra, como implementar una especie de protección entre el balcón de su domicilio y el contiguo. Por lo pronto, ya cambió la cerradura. “No quiero convertir esto en algo mediático, pero es para acelerar por un lado la justicia y por otro lado el servicio que a veces entra en zona de confort y no se preocupa por saber qué pasa y a quién le alquilan, a veces la seguridad se queda en la casilla”, cerró.

En el plano laboral, afortunadamente a Mateyko no le faltan proyectos. Mientras continúa con su programa en Radio Mitre Córdoba, también está próximo a concretar su regreso a la televisión por Telefe Córdoba con el ciclo Perfiles de un ídolo.

SEGUIR LEYENDO: