Acusaron a Roberto García Moritán de colarse en los Martín Fierro y Pampita lo defendió: “No ensucien a mi marido”

Una vez finalizada la gala de los Martín Fierro 2022 ocurrida en la noche del domingo en el Hotel Hilton de Puerto Madero, se generaron un sinfín de repercusiones y análisis, tanto de los discursos de los ganadores, como de la vestimenta de los famosos presentes y también se revelaron varias perlitas del detrás de escena. Entre tantos comentarios, uno de los más salientes tuvo forma de rumor, el cual señalaba que Roberto García Moritán había ingresado de colado a la ceremonia.

Así se expuso en la emisión de este lunes de A la tarde (América), de la mano del panelista Guido Záffora, quien se encargó de ponerle contexto a este supuesto hecho. “Roberto García Moritán no estaba invitado a la fiesta. Pampita estaba por su programa Pampita Online (Net TV) y por ser jurado de ShowMatch (ElTrece). Entonces, la producción de La Flia llama a Pampita y la invita. Ella acepta y va como todos los miembros del jurado. Pero nunca les avisó que iba a ir Moritán”, comenzó contando el periodista.

“Ella dio por sentado de que iba Moritán, pero no había entrada para él. Entonces tuvieron que salir a buscar entrada para Roberto, ya que ella quería ir con él por el tema de Ana. Resulta que Pampita, a la beba, le da teta a libre demanda. Pero Moritán se mandó a la fiesta y no estaba invitado por La Flia. Entonces él se quedó ahí y fue un momento incómodo...”, siguió Záffora hasta que de repente su teléfono comenzó a vibrar y decidió interrumpir su relato.

“Uy, me llama Pampita... ¿qué hago?”, dijo Guido. “Atendé, querido”, le sugirieron sus compañeras de programa. Él lo hizo y su cara se transformó. Comenzó a hablar con la conductora y le avisó: “Esperá, te pongo al aire, aclaralo”. A continuación, se escuchó la inconfundible voz de Pampita: “Todo bien, estoy escuchando que decís que mi marido se coló y no, no es verdad”, dijo tajante. “¡Muy bien, Pampita!”, celebró a los gritos Luis Ventura, también integrante del panel del programa y, a la vez, presidente de APTRA, la asociación que organiza los premios.

Así las cosas, el panelista que llegó con el rumor, quiso saber de qué se trataba: “Contame, porque me dijeron eso los que trabajan con vos, que vos como figura tenías una invitación y que Roberto cayó ahí. ¿Es verdad o no?”, preguntó Záffora. Y Pampita aclaró todo: “Yo tenía dos lugares porque también mi programa Pampita Online estaba nominado: tenía mi mesa con mi programa, que tenía varios lugares para usar”. “¡Ahhhh!”, le respondieron a coro en el programa.

“¿Y Roberto tenía entrada, tenía tarjeta para entrar?”, insistió Guido. “¡Por supuesto!”, dijo la modelo. “Y estaban juntos en la mesa, ¿no?”, le preguntó el panelista. “Y sí, no me voy a sentar separada de mi marido. En el momento de la nominación de Pampita Online, yo me fui a mi mesa. Estuve un rato con ellos en varias ternas hasta que nos tocó el turno. Y después, al final, volví de vuelta a la mesa de ShowMatch. Pero yo tenía dos mesas...”, aclaró Pampita.

“Ay, me retracto en dos segundos. Me caga... el enigmático...”, dijo Záffora, frustrado. Y Pampita le dio un cierre a la cuestión: “Me alegro mucho. Es feo que queden cosas dichas que no son ciertas. Y además no me gusta que ensucien a mi marido”, dijo. Antes de cortar la comunicación, recibió un elogio por parte de Karina Mazzocco, conductora del ciclo, como para hacer las paces: “Me encanta, amo que hayas llamado al programa. Y lo que quiero decirte es que definitivamente sos una de las mujeres más hermosas y más elegantes... Y anoche estabas impresionante”.

