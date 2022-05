Una noche inolvidable para Nara Ferragut, nominada a los Martín Fierro 2022: el diseño que eligió para esta gala especial

"Esta vez pensé en el diseño, los accesorios, el peinado y el maquillaje", le confió Nara Ferragut a este medio. Fotos: Ramiro Souto

La de hoy es una noche inolvidable para Ferragut porque comparte este momento especial con su familia. “En la alfombra roja me acompañaron mi marido Charly (Issa) y mi hijo Franquito, que tiene 1 año y 6 meses. Es muy importante estar con mi bebé que es mi vida”, señaló emocionada sobre la presencia de su hijo que lució un frac realizado por el diseñador Daniel Casalnovo. Luego de ser presentado en la alfombra roja, el pequeño se va a quedar en la habitación del Hilton al cuidado de una niñera, mientras sus papás disfrutan de la ceremonia.

“Este Martín Fierro es especial porque el programa me representa, hablo de los temas que me gustan y entrevisto a personas que den valor y funciona como un servicio a la comunidad. Hago charlas con periodistas, coaches ontológicos, artistas. Por ejemplo, entrevisté a Gastón Pauls y Eugenia Tobal que no van a ningún lado. Este programa tiene mucho que ver conmigo y por eso la nominación es tan importante en mi carrera”, afirmó la conductora.

Nara Ferragut posa en la previa con el vestido del diseñador Christian Bachetti

Nara Ferragut trabaja hace 22 años en los medios de comunicación y en el ámbito del espectáculo como periodista, conductora y productora. En varias oportunidades participó de los premios Martín Fierro, pero este domingo es una gala diferente ya que está nominada en el rubro magazine por su programa Nara que ver, que se emite los sábados a las 13 por la pantalla de El Nueve.

Apenas se enteró de la buena noticia, convocó al diseñador Christian Bachetti y a la asesora de imagen Desiree Faraone para que la ayudaran. Ella estuvo en todos los detalles e incluso se encargó de comprar la tela, a diferencia de otras oportunidades en los que les pedía a último momento a Laurencio Adot o a Claudio Cosano que le prestaran algún vestido. “Esta vez pensé en el diseño, los accesorios, el peinado y el maquillaje. Me ocupé de encontrar lo que mejor me queda”, aseguró la comunicadora a Teleshow unas horas antes de la gala desde la habitación del hotel Hilton, donde se realiza la ceremonia.

Ajustando los últimos detalles antes de la gala

En menos de quince días, Bachetti, el modisto con una experiencia de dos décadas en la alta costura, trabajó full time para confeccionar esta prenda que en general le llevaría un mes. El objetivo fue lograr un diseño que tuviera un estilo sensual y elegante, pero que también fuera cómodo para Nara, ya que este tipo de ceremonias suelen ser largas y terminan a la madrugada.

“Es un vestido verde inglés con toda la falda en un tul bordado de cristal y canutillos. El escote es bien profundo y tiene una capa que le cubre los brazos y la espalda. La pollera está sujeta con la parte delantera, hace como un V y deja la cintura un poco al descubierto. La falda es translúcida, con un tajo adelante, es un corte al cuerpo con vuelo abajo y tiene un poco de cola”, explicó el diseñador que ya se había encargado de hacerle el vestido a Nara para su casamiento y trabajó junto a otras famosas como Lizy Tagliani y Mónica Farro.

Nara, su marido Charly Issa y el pequeño Franquito listos para brillar. Fotos: Ramiro Souto

“A mí me gusta más insinuar que mostrar. Me siento cómoda con el vestido, es hermoso y original. Al principio me iba a poner unas sandalias súper altas, pero al final decidí ponerme unas más cómodas. Prioricé mostrarme tal cual soy”, señaló la periodista respecto al look elegido para los Martín Fierro. Para completar el outfit, optó por usar zapatos dorados y accesorios en tonos verdes. Además eligió llevar el pelo suelto y un maquillaje muy natural.

