Anuncian los nominados a los premios Martín Fierro de la televisión abierta: será la primera entrega en tres años

La entrega de los Premios Martín Fierro será el domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero

Después de tres años, finalmente los Martín Fierro tendrán su tan esperada gala para premiar a lo mejor de la televisión abierta. La ceremonia -que fue postergada varias veces por la pandemia y su última edición había sido en junio de 2019 - se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será televisada a través de Telefe, tal como informó Luis Ventura días atrás a Teleshow. En esa ocasión, además, había anunciado que el encargado de conducir la entrega será Marley,

En este contexto, este miércoles el presidente de Aptra fue invitado a Cortá por Lozano para confirmar en exclusiva los nominados. En un principio, este anuncio iba a hacerlo el lunes, pero la repentina muerte de su hermano Carlos Alberto Luna lo pospuso. El hermano mayor de Luis tenía 82 años y estaba luchando desde hace tiempo contra un cáncer. Se encontraba internado desde hace un poco más de un mes en el hospital Español.

“Chichí... Me dejaste sin tu voz, sin tu consejo, sin tu sabiduría... Negro te voy a extrañar... Nadie como vos. Ya nos volveremos a encontrar... Hermanos hasta la eternidad!!!”, expresó el conductor en Instagram. Luego, en el velatorio, el periodista no pudo contener las lágrimas en un móvil que dio para LAM. “Mi hermano vivió toda la vida como un dandy, de grande, pero tuvo una infancia y una juventud muy difícil. Para mí fue el ‘tío Chichi’ hasta los 18 años. Hasta que un día me agarró y me dijo: ‘Yo no soy tu tío, yo soy tu hermano’. Imaginate el golpe para mí, emotivo, y empezar a comprender, a entender lo que fueron años de postergación y años que nos perdimos de amarnos y de querernos como nos disfrutamos todo el tiempo que vino después. Era otra cultura, otro formato de familia, otra sociedad, mucho más castradora”, contó.

En tanto, después de esta gran pérdida, Ventura retomó sus obligaciones y presentó las ternas, algunas de las cuales sorprendieron. Los premios estarán dirigidos a todo el contenido que se emitió durante el 2021, por lo que las producciones del 2019 y 2020, que no pudieron ser premiadas porque la pandemia impidió que se lleve a cabo la ceremonia ya no tendrán la oportunidad de recibir un reconocimiento por parte de Aptra.

Aquí, las 35 ternas de los MF de la televisión abierta:

Mejor reality

Bake off -Telefe

Corte y Confección - El Trece

Masterchef Celebrity - Telefe

Big show

La Voz Argentina - Telefe

Showmatch - El Trece

Trato Hecho - Telefe

Mejor jurado de TV

Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Mau y Ricky - La Voz Argentina

Donato De Santis, Daamián Betular, Germán Martitegui - MAsterchef Celebrity

Angel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín -Showmatch

Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, Karina La Princesita y Moria Casán -Cantando 2020

Mejor Ficción

El tigre veron - EL Trece

La 1-5/18 - El Trece

Monzón - Telefe

Pequeña Victoria - Telefe

Noticia en desarrollo.

SEGUIR LEYENDO: