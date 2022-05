Ningún detalle librado al azar: el menú de los Martín Fierro y la decoración de las mesas

Los Martín Fierro 2022 tuvieron una impecable organización a cargo de APTRA

El menú que degustaron los 700 invitados a la gran fiesta del mundo del espectáculo fue un secreto hasta el comienzo propio de la velada. El servicio estuvo a cargo de la hotelería del Hilton, que guardó bajo siete llaves las diferentes opciones. Uno de los encargados, Ezequiel Penzo, había hablado esta mañana con La Peña de Morfi y se refirió a la preparación de este tipo de eventos: “Por lo general piden carnes exóticas que tenemos siempre reservadas. El nivel de exigencia es el máximo”, reconoció.

En cada mesa, la servilleta blanca con la emblemática estatuilla envolvía un instructivo con la red y la clave del wifi. En una elegante presentación con guardas doradas, cada comensal tenía a su alcance la oferta de la velada. Y entre las copas y por encima de los platos, una sobria tarjeta haciendo juego indicaba el nombre de cada invitado.

La elegante decoración de las mesas de los Martín Fierro 2022

Como entrada, las opciones eran langostinos marinados, chutney de mango, cremoso de palta y sopa de cilantro. El plato principal ojo de bife, puré de colinabo, zanahorias laqueadas y piñones crocantes. Los postres eran tres: bizcocho cítrico, curd de maracuyá y espuma de limón. Pero además, también hubo una opción vegana, que incluía un queso de almendras y una variedad de arroz.

El menú de los Martín Fierro 2022

En tanto, el chef también se refirió a la decoración de las mesas. “Todo está pensado. El plato de sitio, la entrada y el principal, se piensan los colores que va a tener cada plato y el maridaje de los vinos para que todo salga bien. Habrá vino Chardonnay y Malbec”. Además, a diferencia de otras entregas, en esta oportunidad cada silla tenía un nombre asignado, para evitar confusiones e intercambios de lugar que dificultaran la organización.

El lugar de Mirtha Legrand en la ceremonia de los Martín Fierro 2022

La ceremonia, sin dudas, fue la más emotiva de los últimos años. En este sentido, hubo aplausos de todo el salón para Susana Giménez que se llevó el Martín Fierro de Brillantes -pese a no estar incluida en la categoría mejor conductora- por su trayectoria. “No puedo creer todo lo que hice. Claro, 35 años ¡es mucho! Pero se me pasó volando ¿Qué habré hecho yo? Pero, sin embargo, disfruté de la vida. Por más que trabajé muchísimo toda mi vida, también gocé, viajé y fui feliz. Me pasaron cosas maravillosas. He tenido realmente una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más”, expresó la diva.

Además, también hubo un homenaje a Diego Armando Maradona, por expreso pedido de Luis Ventura, presidente de la entidad. El astro, quien supo conducir La Noche del 10 en El Trece, allá por 2005, murió el 25 de noviembre de 2020. Dalma Maradona ya avisó que no concurrirá a los MF, al igual que su hermana Gianinna. En cambio, sí estuvo su madre, Claudia Villafañe, pero como parte de Masterchef Celebrity -se quedó con la primera edición- uno de los programas favoritos a llevarse el máximo galardón. También el hijo menor de Maradona, Dieguito Fernando, acompañado por su mamá, Verónica Ojeda.

Otro de los momentos emotivos fue cuando La Peña de Morfi ganó su premio y se recordó a Gerardo Rozín. El equipo completo del ciclo subió al escenario a recibir el premio: conductores, chefs, productores, y Claudio Belocopitt, íntimo amigo de Rozín, quien falleció el pasado 11 de marzo, quien fue el encargo de decir algunas palabras en su nombre.

