Martín Fierro 2022: quiénes fueron los grandes ausentes de la gala de premiación y por qué faltaron

Parte del elenco de "La 1-5/18"

Noche de emoción, risas, reencuentros, besos y abrazos -hisopados negativos mediante- y más. Ayer, después de tres años, se volvió a vivir la gala de los Martín Fierro, que premia a lo mejor de la televisión argentina. Las últimas dos ediciones no se pudieron realizar por la pandemia del coronavirus y es por eso que la La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y Telefe -canal que transmitió la entrega- la organizaron bajo protocolos: los 700 invitados se testearon previamente e ingresaron mostrando su resultado negativo.

La presencia de Mirtha Legrand -acompañada por su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana y Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis- y de Susana Giménez -que fue con su hija Mecha Sarrabayrouse y sus nietos Lucía y Manuel Celasco- no pasó desapercibida y los respectivos homenajes que recibió cada una fueron los momentos más emotivos de la noche. Si bien cada una estaba en mesas separadas, se reunieron y se fundieron en un profundo abrazo que traspasó la pantalla.

En tanto, hubo algunos ausentes con aviso. Tal fue el caso de Adrián Suar, el gerente de programación de El Trece, quien debió viajar a Francia para cumplir con compromisos laborales. “Me voy con Los protectores a hacer unas escenas en París, y justo cayó. Tanto que se suspendió y se suspendió...”, explicó la semana pasada sobre las distintas fechas que se barajaron para realizar la entrega de premios de la que no pudo ser parte para filmar la serie de Star+ que está ambientada en el mundo de los representantes de futbolistas. Por su parte, agregó que se trata de un viaje fugaz de cuatro días ya que regresa a la Argentina para realizar las funciones teatrales de Inmaduros, que protagoniza con Diego Peretti.

El equipo de "La Voz Argentina" (prensa Telefe)

Otra ausencia fue la de Ricardo Montaner, jurado de La Voz Argentina, ciclo que ganó una estatuilla como mejor big show. Al hacer su entrada triunfal por la alfombra roja, sus hijos Mau y Ricky -que fueron acompañados por sus respectivas esposas, Sara Escobar y Stefi Roitman- contaron que además de estar allí también como jurado del certamen de Telefe lo hacían en representación de su padre, quien no había podido viajar.

Por otro lado, Donato De Santis no tuvo la oportunidad de levantar el Martín Fierro de Oro junto a sus compañeros de Masterchef Celebrity ya que, según explicó a Teleshow, el jurado del programa que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe, se encuentra en Italia acompañado a su madre que transita un complicado cuadro de salud.

Otro que anticipó que no estaría presente en la entrega de premios fue Marcelo Tinelli, nominado en la terna de conducción y también su programa, ShowMatch, como big show. El jueves de la semana pasada, el animador se comunicó con Luis Ventura, presidente de APTRA, para explicarle que no podría asistir a la gala ya que estaría afuera del país. Tal como dejó ver según los posteos en sus redes sociales, viajó a su casa de Punta del Este para descansar con su familia. Cabe destacar que por estos días se encuentra de visita su hija Micaela quien vive en México junto con el futbolista Lisandro López.

Por su parte, Guillermina Valdes tampoco dijo presente en la mesa que hubiera compartido con Ángel de Brito, Pampita y Jimena Barón, compañeros de jurado de La Academia, y con Hernán Piquín, quien tampoco asistió. Estaban nominados en la terna de jurado, que finalmente ganaron los integrantes de La Voz Argentina.

Pampita, Ángel de Brito y Jimena Barón

Moria Casán también estaba invitada, nominada junto a Nacha Guevara, Oscar Mediavilla y Karina La Princesita como jurado del Cantando 2020. Pero la diva había avisado que no iría a la entrega porque tenía función teatral.

Mica Viciconte había sido convocada para formar parte de los famosos que acompañaron a Santiago del Moro y al jurado de Masterchef Celebrity. Por caso, la ex Combate fue la última ganadora del certamen. Pero avisó que no estaría presente ya que recientemente fue mamá de Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero. “Lo miramos desde casa. Gracias por la invitación. Felicitaciones a Masterchef Celebrity, un programa increíble, una experiencia única. Feliz de ser parte de esto”, escribió en su cuenta de Instagram junto con una selfie con su bebé en brazos.

Sofía Pachano tampoco estuvo presente. Pero su caso es distinto, ya que, a diferencia de quienes avisaron que no podrían asistir, ella no lo hizo, y aclaró que ni siquiera sabía que estaba invitada. Fue conductora de Cocineros Argentinos, ciclo que se llevó un premio en la terna gastronomía. “¡Gracias @aptra_ok por este premio! Gracias querido amigo @lucianogarciapastelero (Luciano García) por nombrarme, te amo. No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martín Fierro. Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto; evidentemente @cocinerosarg no fue el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez, siendo parte de un equipo. ¡Gracias a todos los que lo hicieron posible!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

La mesa de La 1-5/18 se destacó por la presencia del elenco protagónico femenino. Agustina Cherri, Lali González, Romina Gaetani, Leticia Brédice estuvieron representando a la ficción que tuvo varias nominaciones. Sus atores, Lily Ann Martin, Jessica Valls y Marcelo Nacci, se llevaron una estatuilla por la historia que escribieron para la ficción cuyo elenco protagónico masculino estuvo integrado por Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Luciano Cáceres. Ninguno de los tres actores asistió a la entrega de premios porque se encuentran de gira por el interior del país con la obra teatral Desnudos. Por caso, el último mencionado ganó un Martín Fierro como mejor actor protagonista de ficción y no pudo subis al escenario del hotel Hilton de Puerto Madero para agradecerlo.

Natalie Pérez, Alberto Ajaka, Jorge Lanata, Facundo Arana, Marco Antonio Caponi, Julio Chaves también estaban en la lista de nominados, pero no estuvieron presentes entre los 700 invitados que fueron parte de la 50ª edición de la entrega de los Martín Fierro, que premia a lo mejor de la televisión argentina.

