Así fue el detrás de escena de Pamela David para impactar en el esperado regreso de los Martín Fierro 2022

Pamela David junto a su esposo Daniel Vila, minutos antes de la gala

“Mi expectativa es disfrutar”. Parece una frase hecha, pero se nota que Pamela David lo dice con mucha sinceridad. Está emocionada y se le nota en la voz. Feliz por la nominación de La ruleta de tus sueños -programa que condujo hasta marzo por la pantalla de América en la terna mejor programa de juegos de entretenimiento, la conductora abre las puertas de su intimidad a Teleshow, momentos antes de la gala, para contar sus sensaciones. Además, muestra en exclusiva el look elegido para esta ocasión especial.

“Es la fiesta más importante de la televisión, es un sueño para mí, desde siempre lo fue, y está nominado el programa, que fue toda una apuesta para nosotros, nos la jugamos con algo diferente en América, que es el entretenimiento, con algo familiar. Para mí es hermoso, es un súper halago”, comenta entusiasmada. “No pretendo nada más que disfrutar y agradecer la nominación. Ya estamos nominados y es un montón”, destaca.

Pamela David y Daniel Vila en la gala de los Martín Fierro 2022

Su entusiasmo se refleja en todo el empeño que le puso a su outfit. No dejó ni un solo detalle librado al azar. Para esto, contó con un equipo de confianza: Claudia Arce, fue la encargada de diseñarle el vestido; Jean Pierre, las joyas; Nacha Gama atenderá su pelo y make up, y su socia fundamental, Maite Irazu, la vestuarista que la ayudó a pensar todo el look.

“Yo la estoy vistiendo a Pame desde hace un año, le hice un restyling. La empecé a asesorar, le hice un cambio de imagen muy fuerte. Está mucho más moderna, más sexy, canchera, joven. Nos conocimos por Luli Fernández, que es amiga mía y de ella”, señala Irazu en diálogo con este sitio. Y brinda detalles sobre el vestido elegido para la entrega: “Está hecho a medida por la diseñadora, elegimos el color negro, porque es infalible, siempre sofisticado y muy elegante. La idea era que estuviera moderna. Es un bustier con trasparencias y un pollerón de tul bordado negro, con un tajo. Es una tendencia usar esta moda más de lencería. Ella estaba súper entregada y se animó a ponerse algo diferente, que llamara la atención, y súper confía en mi asesoramiento”, revela.

Pamela David junto a la diseñadora Claudia Arce

Arce, la diseñadora, también suma más información sobre el vestido: “Es de línea de alta costura y está basado en una tendencia minimalista. Es un bustier envivado en seda y toda la falda, de corte amplio, está realizada en un tul especial que es de seda natural. Tiene una caída espectacular, y un tajo divino en la pierna derecha. Además, está bordado con trabajos lineales realizados en cristales al tono”. Para la especialista, el modelo “es de impacto porque es clásico y elegante, y ella lo luce muy bien. Yo me baso mucho en la comodidad de la persona que lo lleva, me gusta que se sienta segura y cuando la vi así a Pamela, y ella se vio tan contenta, lo dejamos así”, asegura.

En tanto, los accesorios tampoco fueron librados al azar. “Las joyas de Jean Pierre las elegimos personalmente, hicimos una prueba de vestuario con el vestido y las joyas, para que estuviera todo impecable”, explica Maite. “Va a llevar aros, una gargantilla, pulsera y dos anillos muy lindos”, agrega Claudia. En cuanto a los zapatos, serán unas sandalias que Pamela escogió para este evento. “Como el vestido tiene un tajo, con sandalias se veía mucho mejor”, comenta la diseñadora.

Pero un look no está completo sin el peinado y el maquillaje. “Es un recogido y el make up es en color nude, con más foco en los ojos. La idea es que esté súper sofisticada y no tenga un maquillaje muy cargado. El make up y el pelo tienen que acompañar el vestido”, expresa la vestuarista.

Pamela David se maquilló para la Gala de los Premios Martín Fierro 2022

Ya lista para partir a la alfombra roja, a Pamela solo le resta disfrutar de la gran noche de la televisión. Porque claro, después de tres años sin los Martín Fierro, la espera se hizo larga. Obtenga o no el premio por su programa, la alegría no faltará.

