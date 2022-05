Un vestido esperó en el placard la vuelta de los Martín Fierro: los preparativos de Cristina Pérez para la gala

Cristina Pérez durante los preparativos para la ceremonia Fotos: Ramiro Souto

Hace cinco meses que Cristina Pérez tiene su vestido elegido para la gran noche de hoy. La conductora, que está ternada a mejor labor periodística femenina por el noticiero de Telefe, ya estaba prepara para la entrega de los premios Martin Fierro que iba a realizarse según había anunciado Luis Ventura, el 11 de diciembre del año pasado. Pero como todo llega a su debido momento, aquel vestido que estuvo guardado casi medio año en el placard, esta noche vio la luz.

“Normalmente uno espera que ocurra una vez por año (la entrega de premios), este iba a ser el año pasado. En aquel momento tenía un vestido y esperó en mi placard hasta que se confirmara la fiesta”, dijo Cristina a Teleshow. Se trata de un modelo del diseñador argentino radicado en Nueva York y Los Ángeles, Gustavo Cadile. “Él me honra mandándome vestidos que los estrena cuando me los pongo acá”, dijo. Y es que para ella, se trata sin dudas de una noche especial y por eso celebra que la gente de la industria vuelva a encontrarse en la fiesta organizada por APTRA que no se realiza desde el 2019.

Sobre el vestido, contó que tenía dos opciones y optó por la que pudo verse en la alfombra roja: dorado, de un género con relieves que denotan rayas y largo hasta los pies. En la parte superior, un top se engarza con líneas geométricas. “Es delicado y armonioso, elegante pero sin ser pomposo, a pesar del color tiene el contraste de la paradoja que aunque es dorado es simple”, describió ella sobre el modelo que marca la figura y sobre el que estuvieron haciendo arreglos como el ruedo hasta último momento.

Cristina está nominada a mejor labor periodística

El resto del look fue rearmándose en los últimos días. El peinado estuvo a cargo de Leo Cosenza; los zapatos de Justa Osadía; el maquillaje de Luli de la Vega, y la elección de las joyas de Jean Pier. “Y actitud mi corazón”, dijo con énfasis. “Vengo de un ritmo de trabajo tan grande que le fui dedicando de a momentos a la cuestión”, dijo quien además del noticiero de las 20 horas en Telefe, conduce Sin Vueltas de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 por Radio Rivadavia.

Aunque se define como una “mujer coqueta”, que desde chica gracias a su abuela modista le gustó verse y vestirse bien, combinar géneros, y le “encanta” el proceso de la creación de imagen, hay varias personas que la ayudan a armar el look integral: “Tengo a mi estilista Marcela García y a mi vestuarista Inés Tita que me arma la imagen para el noticiero. El resto del equipo es muy libre para aportar su impronta en cuanto a maquillaje o peinados, uno se rodea de profesionales”.

Al igual que Paula Chaves y otras figuras de Telefe, Pérez se cambió en una suite del Hilton de Puerto Madero donde se realiza la ceremonia. El proceso comenzó alrededor de las 18 y sin apuros: “Trato de hacer todo con el tiempo indispensable para que no se me arruine el maquillaje”.

Cristina Pérez y Luis Petri listos para la gala. Fotos: Ramiro Souto

Nominada a mejor labor periodística femenina, esta noche Cristina está acompañada por su pareja, el diputado mendocino Luis Petri: “Nunca lo vivió él y me emociona compartir esos nervios”. Sobre la entrega, dijo: “Me emociona que vuelva a hacerse, fui por primera vez hace unos 25 años, la gente cree que me gané un montón de Martín Fierro pero no fue así, ganó varios el noticiero y yo como labor periodística femenina solo uno, y no por Telefe. Después gané uno por Zona de Investigación, el periodístico de El Nueve, y otro en el 2018 por Confesiones, de radio Mitre”.

Cristina no tiene cábalas y aunque pasó un cuarto de siglo desde que fue por primera vez a una entrega, admitió que la adrenalina siempre está: “Hay nervios, ilusión y aguantar el momento, eso me gusta, sino no podría hacer tele”.

SEGUIR LEYENDO: