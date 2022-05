Juanse recordó cuando se quedó dormido en medio de un show: “Cometí un error”

Juanse contó el día que se quedó dormido en medio de un show

PH Podemos hablar se posicionó como un clásico de la noche de los sábados. El programa que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe propone un mix de alegrías y emociones en torno a un menú de cinco invitados de orígenes, edades y profesiones bien diversas. Y entre sus puntos en común y sus diferencias transcurren los mejores momentos de cada envío.

Este sábado, se dieron cita el músico Juanse, el boxeador Sergio Maravilla Martínez, la periodista Mónica Gutiérrez y las actrices Andrea Rincón y Rocío Gómez. Una de las consignas del punto de encuentro era: “Los que pasaron una noche en un lugar insólito”. Y cuando llegó el turno de Juanse, y luego de revelar una desopilante anécdota en el baño del mítico The Roxy de la Avenida Rivadavia, el músico rescató otra historia de su profundo anecdotario.

Mar del Plata, boliche Elvis, show de los Ratones Paranoicos. Después de la prueba de sonido, el líder recibió el llamado de un amigo para dar una vuelta de bares que se extendió más de la cuenta. “Me tuvieron que buscar y encontrar”, reconoció el cantante, que finalmente llegó al lugar indicado para llevar adelante el show.

Juanse en concierto

Todo ocurrió durante “Enlace”, uno de los clásicos de la banda de Villa Devoto y uno de los más celebrados por los fans. “Es una canción que dura bastante porque yo hago un show largo, me voy entre el público”, explicó. En medio de la travesía por la que viajaba la canción, Juanse encontró que, detrás de su equipo, uno de sus asistentes había armado una especie de cama para afinar las guitarras.

“Me acosté ahí pero cometí un error, quedó esta parte de mi cara con las manitos así”, narró el músico, mientras imitaba la posición típica del sueño. “Me dormí ahí y me despertaron. 40 minutos me quedé dormido”, agregó Juanse y minimizó la situación. “Todos se reían, la verdad que lo pasaron bien”, cerró. En ese punto, Andy bromeó al respecto “Lo importante es que no se duerma el público”, soltó el conductor. Con su habitual rapidez, Juanse levantó la bandera de los fans paranoicos. “El público nuestro no duerme”.

Durante el programa, el líder dio algunas precisiones del show que dará el viernes 3 de junio en el Luna Park, el día en el que celebrará sus 60 años. Contó que van a asistir colegas desde Fito Páez hasta Toti de Jóvenes Pordioseros y que confía en que asista el invitado de honor: Charly García. Semanas atrás, el cantante había anunciado el concierto con una conferencia de prensa en la que entregó algunas reflexiones respecto a su música

Las fotos de promoción del show de Juanse en el Luna Park

“La escena del rock argentino sigue siendo la misma. No hay diferencia. El problema que hay que comprender es que no cambia el ser humano, cambia el exterior de lo que ser humano crea. Yo sigo viendo por los ojos. La tecnología y todo eso, creo que es más útil. Pero no me llama la atención. Me encanta Instagram, es como tener un televisorcito en la mano, pero después más de ahí no sé qué puede generar”, señaló durante el encuentro con la prensa.

“Nosotros hacemos rock & roll y lo importante es que, a partir del paso del tiempo, el formato se hizo más dinámico. Es emocionante y vertiginoso, pero hemos pasado momentos amargos también. Hay que acostumbrarse a enfrentar la realidad que no es siempre lo que está sobre el escenario y lo que está en el disco. Cada uno de nosotros tiene diferentes impactos personales. En este caso esta es una gran banda. Nosotros lo que sí sabemos hacer es llevar lo que aparentemente es obstaculizante, todo eso lo hemos ido superando”, agregó de cara al gran encuentro con su público.

