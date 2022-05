Andrea Rincón contó que tuvo una relación a distancia que no funcionó: “Soy muy cobarde”

La actriz confesó que su último noviazgo fue con un hombre que vivía en España y explicó los motivos

En una nueva entrega de PH: Podemos Hablar (Telefe), el sábado Andy Kusnetzoff convocó a sus cinco invitados a los clásicos puntos de encuentro. En medio de una emotiva charla sobre las infancias con carencias que atravesaron, Andrea Rincón hizo una confesión sobre su vida sentimental. La actriz reveló que se dio una oportunidad en el amor durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y tuvo un noviazgo a distancia. Sincera sobre la experiencia, explicó cómo empezó el romance y el motivo de la ruptura.

Uno de los segmentos esta vez fue en honor a uno de los asistentes de la velada, el ex boxeador Sergio Maravilla Martínez. El conductor propuso que contaran algún momento de sus vidas en que sintieron el significado de la icónica frase “Salí de ahí, Maravilla”, que pronunció el relator uruguayo Walter Nelson durante la pelea con Julio César Chávez Jr en 2012. En este sentido, Rincón aseguró que detecta cuando un vínculo no da para más y así fue como la conversación giró hacia su presente sentimental.

“Cuando una amiga me dice ‘salí de ahí', yo salgo al toque. A los tóxicos los identifico de lejos ya”, dijo en un comienzo. Frente a la mirada atenta de Mónica Gutiérrez, Rocío Gómez -hija del Bicho Gómez-, y Juanse, la actriz aseguró que está en un buen momento a nivel personal. “Lo que pasa es que yo me llevo muy bien conmigo misma, entonces me es muy fácil salir de cualquier lugar porque a mí me gusta mucho estar sola; y de hecho, la última persona con la que estuve estaba en España”, reveló.

“Nos conocimos en la cuarentena y tuvimos una relación virtual, jamás lo conocí personalmente”, comentó. También recordó el chiste que le hacía el líder de los Ratones Paranóicos, quien vio a su ex pareja a través de la pantalla de la computadora durante una de sus charlas: “A ese chico le faltan las piernas, decile que se levante y camine a ver si está completo, porque está siempre acostado”. Entre risas, Juanse justificó su apreciación: “Es que no hacía nada, tanto que en tres meses no lo vi en otra posición”.

Impactado por la historia, el conductor apeló al humor para ahondar en las razones de la separación. “¿Y qué pasó, por qué se terminó? ¿Se te cortó el wi fi?”, indagó en tono de humorada. “No, una persona se metió en el medio y le dijo que yo había hecho cosas que no eran ciertas y no me lo creyó, así que dije menos mal...”, contó la actriz, aliviada porque no llegaron a tener una cita frente a frente para que la relación avanzara.

“Una vez dije acá que me equivoqué hace muchos años con una persona que fui infiel y prometí que nunca más; prefiero que me sean infiel, antes de volver a serlo”, sentenció. Gutiérrez quiso saber qué le había atraído del misterioso hombre, y Andrea se sinceró sobre su postura frente al amor: “Creo que realmente hace mucho que no estaba en pareja, no estaba preparada y cuando me di la posibilidad como soy muy miedosa, me la di con alguien que estaba muy lejos”.

“Avancé con todo porque soy muy cobarde, muy miedosa. Pude dar el paso y arrancar, pero lo bueno es que pude avanzar con alguien aunque sea a distancia. ¡Vamos!”, celebró entre risas. Cabe recordar que durante el verano la actriz enfrentó rumores de romance con Fredy Villarreal, con quien compartió elenco en Los 39 escalones, y en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez desmintió la versión que venía creciendo semana tras semana: “No hay romances. Mi amor es con la soledad”,

“Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola”, aseguró la actriz y profundizó su argumento. “Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará”, añadió.

