Juanse cumple 60 y lo festejará en el Luna Park con grandes invitados

Juanse cumple 60 años y lo festeja con un show en el Luna Park el próximo viernes 3 de junio (Fotos: Gentileza Juanse)

El 3 de junio de 1962 y en Buenos Aires vio la luz Juan Sebastián Gutiérrez, quien tiempo más tarde sería mundialmente conocido como Juanse. Hijo de Hipólito Felipe Gutiérrez -un compositor de música clásica- y de Eva Clara Ponce de León -experta en arte-, el pequeño se vio fascinado por el rock & roll a temprana edad, durante una infancia repartida entre Villa Celina y Villa Devoto. Eso lo llevó a formar Ratones Paranoicos, acaso la banda de rock más persistente de la Argentina.

En este 2022, Juanse cumple 60 años y lo festeja con un show en el Luna Park ese mismo 3 de junio, que caerá viernes. “Las 60 Ceremonias del Líder” es el nombre del encuentro en el que el cantante, compositor y guitarrista celebrará con sus canciones paranoicas y también las de su recorrido solista. Pero lo más jugoso es que estará acompañado de distintos amigos que fue haciendo en la ruta del rock.

En los últimos días, Juanse hizo la previa de este show con un evento realizado en The Roxy Grill & Bar, ubicado en Colegiales. Fiel a su característico humor y para sorprender a los invitados, el rockstar llegó al encuentro en un viejo colectivo de la línea 60. Después dio una conferencia de prensa -acompañado por la conductora Ayelén Velázquez cómo host- y, como plato fuerte, ofreció un mini show junto a su banda -The Mustang Cowboys, integrada por el ratón Pablo Memi en bajo, Ponch en guitarras y Juan Colonna en batería- para cantar clásicos como “La nave” y el “Rock del pedazo”.

Juanse festeja sus 60 años junto a su banda, The Mustang Cowboys

“Ya invité a todos por los medios, porque si llamo uno a uno por teléfono no puedo ensayar. El que quiere venir viene, y si viene, se sube a tocar. Sé que va a venir Nito Mestre que es amigo mío, lo espero a Fito Páez. Si no vienen son unos giles”, dijo entre risas, en la conferencia de prensa, como para adelantar a quiénes pretende invitar a su show. Y según le confiaron a Teleshow desde el entorno de Juanse, también están invitados Charly García (asistirá de acuerdo a cómo se encuentre de salud ese momento) y Andrés Calamaro (acudirá en caso de estar en la Argentina).

“La escena del rock argentino sigue siendo la misma. No hay diferencia. El problema que hay que comprender es que no cambia el ser humano, cambia el exterior de lo que ser humano crea. Yo sigo viendo por los ojos. La tecnología y todo eso, creo que es más útil. Pero no me llama la atención. Me encanta Instagram, es como tener un televisorcito en la mano, pero después más de ahí no sé qué puede generar”, dijo también Juanse en la conferencia de prensa.

“Nosotros hacemos rock & roll y lo importante es que, a partir del paso del tiempo, el formato se hizo más dinámico. Es emocionante y vertiginoso, pero hemos pasado momentos amargos también. Hay que acostumbrarse a enfrentar la realidad que no es siempre lo que está sobre el escenario y lo que está en el disco. Cada uno de nosotros tiene diferentes impactos personales. En este caso esta es una gran banda. Nosotros lo que sí sabemos hacer es llevar lo que aparentemente es obstaculizante, todo eso lo hemos ido superando”, analizó.

