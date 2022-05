Fuerte revelación de Wanda Nara: “Nunca pude perdonar una infidelidad”

Wanda Nara respondió varias preguntas de sus seguidores

“Hazme una pregunta”, escribió Wanda Nara en la aplicación de Instagram que permite que sus seguidores le envíen lo que quieren saber y ella eligió cuáles responder.

Según mostró, la empresaria –que tiene 12 millones y medio de seguidores en la red social- contestó cada pregunta sentada sobre una colchoneta en el gimnasio que tiene montado en la planta alta de la mansión de París en la que vive junto con su marido, Mauro Icardi, y sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

En ese sentido, y luego del escándalo que se generó el año pasado cuando acusó a Eugenia La China Suárez de ser la tercera en discordia en su matrimonio -tema que sigue generando debate en las redes sociales -, uno de sus fans aprovechó la ocasión para consultarle: “¿Cuál es el secreto para que no te afecte todo lo que hablan de vos?”. A lo que la mediática respondió: “Que mi familia y amigos sepan la verdad de cómo soy me deja tranquila. Me afectan las mentiras, me dan impotencia, pero aprendí que no puedo ir aclarando todo”.

Wanda reflexionó sobre las repercusiones del escándalo con la China Suárez

“¿Perdonarías otra infidelidad?”, fue otra de las preguntas que eligió responder Wanda. Y fue categórica: “Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí –dijo junto a un emoji de un corazón rojo-. Puedo tener una excelente relación como sucede con mis ex, pero doy tanto en mis relaciones que no perdono”. Y agregó una autocrítica: “Qué mal yo”. La respuesta sorprendió porque, si bien ella se separó de Maxi López luego de que trasciendan sus supuestos engaños, no actuó de la misma forma con el futbolista del PSG. “Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”, había dicho en octubre cuando anunció la reconciliación con su marido.

La sorpresiva respuesta de Wanda Nara sobre la infidelidad

En tanto, la mediática también se refirió a su rol como madre. “Pongo más límites que gustos creo...Pero quiero que sean las mejores personas del mundo y trabajo mucho en eso. Más que nada, mucho diálogo y tiempo juntos”, detalló. “¿Cuándo el séptimo?”, le preguntó un seguidor, muy ansioso. “No me enteré del sexto”, respondió ella divertida, ya que hasta el momento tiene cinco hijos.

Wanda Nara, sobre la maternidad

“¿Sos realmente feliz o solo muy fuerte para seguir adelante?”, indagó un usuario, quizás en alusión a los tormentosos meses que atravesó por su crisis matrimonial. “Soy muy feliz y además muy fuerte”, respondió la mayor de las Nara, de forma contundente. Y, para finalizar, le consultaron: “¿Qué tiene Mauro que no tienen los demás”. Fiel a su estilo, respondió: “A mí en casa”.

Wanda Nara no esquivó ningún tema

Días atrás, la empresaria había viajado en familia a Londres para celebrar el Día de la Madre, que se festejó en algunos países de Europa el 1ro de mayo. “Londres, mi día en el rol que más orgullo me da... Mi rol de madre”, escribió Wanda en un posteo que incluyó distintas postales familiares en la célebre ciudad. “Verlos crecer felices, y sobre todo con esos corazones tan hermosos, me hace creer que estoy haciendo las cosas bien”, agregó la hermana de Zaira sobre imágenes en la que se la ve con sus hijos viajando en tren y compartiendo una comida.

