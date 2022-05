El conmovedor mensaje de Fede Bal a la joven que le hizo primeros auxilios tras su duro accidente en Brasil

Fede Bal le agradeció a la chica que le hizo primeros auxilios tras su duro accidente en Brasil

Luego de haber sido operado en Brasil, Fede Bal regresó a la Argentina. Es que el pasado 22 de abril, el actor estaba grabando algunas escenas para la nueva temporada de Resto del mundo (El Trece) en la isla de Paraty, en Brasil, cuando sufrió una caída mientras carreteaba con un parapente a motor y terminó con fracturas expuestas.

Esta mañana, su madre Carmen Barbieri entrevistó a la joven que le realizó los primeros auxilios a Fede tras el duro accidente. Y luego de su testimonio, Bal aprovechó para enviarle un mensaje a la mujer que le salvó la vida.

Natalia es una joven brasileña que se encontraba en el momento que el actor sufrió el accidente que le ocasionó una fractura expuesta en su brazo y en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine) contó como fue aquella situación en la que tuvo que realizar los primeros auxilios al hijo de Carmen. “Yo estaba a metros, cuando se da vuelta el carro lo primero que hice es empezar a correr”, comenzó a contar la mujer.

Natalia y su marido le salvaron la vida a Fede Bal tras su duro accidente en Brasil

Luego ella explicó que la hélice siguió girando de manera tal en que complicó la situación, volviéndola aún más peligrosa para la humanidad de Bal. Y que cuando llegó al lugar donde se encontraba Fede, tomó la decisión de asistirlo de inmediato. “Había mucha sangre, todavía me pone la piel de gallina. En ese momento me saqué la camisa y con eso le envolví la mano bien apretada”, contó Natalia, además de agregar que luego de sacarle el arnés, lo trasladaron en su camioneta hacia el hospital.

Mientras Natalia contó que era la primera vez que hacía un torniquete, Fede Bal estaba mirando el programa y decidió enviarle un sentido mensaje a la mujer que le salvó la vida. “Está mirando Fede y le manda un beso enorme”, expresó Estefi Berardi, panelista del programa que conduce Carmen. Y añadió: “‘Mi ángel, por Dios. ¡Qué linda mujer ella y su marido!”.

Al recibir el mensaje por parte de Bal, la mujer y su pareja respondieron emocionados, destacando la gran fuerza que tuvo el conductor para atravesar por aquel momento. “Admiramos tu fuerza, él me consolaba a mí y yo lo consolaba a él”, cerró Natalia.

Fede Bal regresó a la Argentina tras haber sido operado en Brasil (Ramiro Souto)

“Tengo una mano muy complicada. Salió bien la operación. Tengo 30 puntos de un tajo atrás, uno adelante, otro a los costados, son 15 puntos, 12 de un lado, 5 del otro. Estoy todo tajeado. Lo que tengo que hacer es empezar a moverla (la mano) de nuevo porque tengo muy poca movilidad. Va a estar todo bien de acá a un tiempo”, señaló. “El sábado ya va a haber un programa que es la segunda parte de lo que fue el accidente, que es un poco mi recuperación en la clínica en Río de Janeiro”, contó Fede al volver a la Argentina.

“Nunca estuve tan feliz de volver a mi casa”, expresó aliviado. Y reveló cómo hace para tener esa capacidad de resiliencia, a pesar de todo. “Cuando tenés momentos de salud graves, que no podés ver lo que pasa adentro de tu cuerpo...Mucha gente que ha pasado por lo que yo pasé creo que me va a entender. Cuando hay un cáncer y un doctor te dice que no sabe muy bien cuál es tu panorama, y vos sabés que las células malas pueden tal vez agarrar otro órgano y hacer metástasis, yo me miré el brazo y dije ´ah, ¿solo esto es el problema?´ Y empecé a reirme”, recordó.

Entonces, analizó: “Cuando le ganás a una enfermedad tan dura como el cáncer, empecé a relajarme, podría haber sido todo tan grave y no fue tan mal. Le puse humor. Creo que la vida te da batallas para que puedas ser mejor y crecer, aprender. Va a ser una gran anécdota el día de mañana”.

